以巴停火 加薩上萬巴人湧上街慶祝…不到一天再爆衝突

以巴21日達成停火協議，加薩市的巴勒斯坦人站在已成斷垣殘壁的家園前慶祝。（路透）

以巴衝突造成至今至少255人喪生，雙方約定停火，在當地時間21日凌晨2時生效。然而，雙方停火不到一天，以色列 警方和巴勒斯坦民眾在耶路撒冷舊城聖殿山的阿克薩清真寺又爆發衝突，目前尚未傳出傷亡，也不清楚事發原因。

在埃及斡旋、美國 施壓之下，以色列和控制加薩走廊的激進組織哈瑪斯 同意21日凌晨2時開始停火，結束11天的軍事衝突。這場近七年來最嚴重的以巴衝突，至少造成243名巴人喪生，包括66名兒童和39名女性，以國則有12人死亡。

加薩市上萬名巴人深夜聽聞停火生效後湧入街上狂歡，民眾揮舞哈瑪斯和巴勒斯坦旗幟分送糖果、按喇叭及放煙火慶祝。天亮後，因衝突而關閉多時的傳統市場恢復營業，民眾搶購蔬果，路旁有人清掃以軍空襲炸出的殘骸瓦礫。

美國總統拜登對停火表示歡迎，他說，美國已承諾協助以色列補充攔截飛彈，亦將與巴勒斯坦自治政府合作，對加薩提供人道救援。美國國務院表示，國務卿布林肯預定在數日內前往中東地區「討論加薩重建工作，一同為以巴更好的未來努力」。

以色列總理內唐亞胡備受國內反對派批評，稱他太早停止軍事行動，停火協議「簡直丟臉」，形同向哈瑪斯投降，但內唐亞胡表示已達成設定目標。哈瑪斯則宣稱在這波衝突取得勝利。

然而在衝突導火線的耶路撒冷阿克薩清真寺，21日停火後再度爆發巴人和以色列警察衝突，令人憂心是否可能再度擦槍走火，讓停火協議僅是曇花一現。

當時數百名巴勒斯坦人在阿克薩清真寺祈禱結束後，進行慶祝活動。有些人揮舞旗幟和橫幅，甚至包括支持巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的旗幟。以色列警方衝進阿克薩清真寺對民眾丟擲閃光彈，發射催淚瓦斯，民眾也向警方丟擲石塊。以國警方稱在阿克薩清真寺的狀況是「暴亂」。

中央社引述法新社報導，以色列警方發言人羅森費德發表聲明指出，「警方來到現場開始驅離滋事者，數百人朝警察投擲石塊和汽油彈。」

以色列警方和巴勒斯坦民眾21日在耶路撒冷舊城聖殿山的阿克薩清真寺爆發衝突，目前未傳出傷亡，也不清楚事發原因。(Getty Images)

阿克薩清真寺位於耶路撒冷舊城，是伊斯蘭教第三大聖地，也被猶太人尊稱為聖殿山。以色列計畫強拆耶路撒冷的巴人聚居區，巴人不滿的情緒高漲，雙方7日在耶路撒冷阿克薩清真寺和以國警方爆發衝突，哈瑪斯10日朝以色列發射火箭砲，以軍立刻回以空襲；11天的衝突中，約5萬8000名加薩巴人逃離家園，到北部的聯合國學校避難，以巴宣布停火後，數千人已打包家當離開。