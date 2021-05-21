最大冰山掉入海 科學家：海平面不會上升

歐洲航天局哥白尼計畫的地球觀測衛星「哨兵1號」近日提供的數據顯示，全世界最大的冰山在最近幾天脫離了南極洲。(路透)

歐洲航天局哥白尼計畫（GMES）的地球觀測衛星「哨兵1號」（Sentinel-1）近日提供的數據顯示，目前全世界最大的冰山在最近幾天正式脫離了南極洲。

歐洲航天局（ESA）網站指出，這座冰山的面積達到約4320平方公里，甚至比西班牙馬略卡島（Mallorca）的面積稍大一點。科學家們指出，這一做被命名為「A-76」的冰山長170公里、寬25公里，目前脫離了南極羅恩冰架的西端，現在位於威德爾海（Weddell Sea）。

此前最大冰山的紀錄是3880平方公里左右、名為「A-32A」的冰山，目前也位於威德爾海。這類冰山脫離被認為是大自然的一部分，會定期從冰架上脫落。科學家並未將其歸咎於氣候變遷 ，而相信這是該地區冰山崩塌自然循環的一部分。

新的冰山的融化不會導致海平面上升，因為它是浮冰架的一部分，原理類似融化的冰塊不會增加玻璃杯中飲料的高度一樣，這使得這類冰山不同於陸地上的冰川 或冰河 。

不過如果陸地上的冰川或冰層脫落進入海裡並融化，將會升高全球海平面。倘若南極洲整個冰層融化，則會導致海平面上升將近58公尺。