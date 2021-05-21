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日奧會理事：東奧錯過停辦時機 辦不辦都是地獄

編譯中心╱綜合20日電
日本東京奧運聖火傳遞25日正式從福島縣起跑。圖為反對東京奧運舉辦的示威者，3月在東京透過喇叭宣講理念。(美聯社)
日本東京奧運聖火傳遞25日正式從福島縣起跑。圖為反對東京奧運舉辦的示威者，3月在東京透過喇叭宣講理念。(美聯社)

日本的新冠肺炎疫情反彈，反對舉行東京奧運的聲浪越來越高，但是東京政府希望堅持舉辦奧運會，日本奧委會理事山口香19日稱，日本已經錯過停辦東京奧運會的時機，「辦不辦都是地獄」。

國際奧林匹克委員會(IOC)19日再度向陷入焦慮的日本保證，東京奧運對所有參賽運動員以及主辦比賽的地方，都會很安全。在一場視訊會議中，國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)表示，他相信在東京奧運於7月23日登場前，超過80%入住奧運選手村的人，都已經施打了疫苗，或是登記接種。

2020東京奧運已經因為新冠疫情延後一年，巴赫在會議中拒絕取消東京奧運的要求。他說，其他體育活動已經證明，在足夠的防疫措施下，東奧可以照常舉行。

山口香認為，日本現在取消奧運為時已晚，奧運若是舉辦，必將給國民生活帶來影響。她把日本所處的現狀描述成「辦不辦都是地獄」。

山口香曾是女子柔道世界冠軍，她對於在疫情下舉辦奧運一直持批評態度。她在2020年初就曾呼籲將奧運延期，此後，她也多次對奧運的舉辦提出質疑。

日本朝日新聞曾於5月初就民眾對東京奧運的支持度進行民調，調查結果顯示，43%受訪者希望奧運會取消，還有40%的人認為奧運會應該再度推遲，報導稱，兩項相加，相當於反對奧運會2021年舉辦的受訪者達到83%，日本民眾對奧運會的支持率達到了歷史谷底。

日本目前正面臨第四波疫情，由於疫苗施打緩慢，進一步打擊日本民眾對東京奧運早已脆弱的信心。日本經濟新聞報導，距離東京奧運登場只剩下65天，而日本主要城市，包括奧運主辦地東京，接種疫苗的醫療人員，不到三成。

醫生和護理師接種率低，也是醫療團體反對舉行東京奧運的主要原因。

一個超過10萬名牙醫和醫生組成的協會主席住江憲勇表示，要求200名醫生和500名護理師投入東奧，是不切實際的。他說，「在沒有完成兩劑疫苗前，要把他們派駐到東奧，是不可能的事…在此時，舉行安全的奧運，根本做不到」。

日本政府希望在7月底前，讓3600萬65歲以上長者完成疫苗接種。要達成這個目標，每天大約要施打100萬劑，是目前施打速度的大約3倍。

截至目前，日本1.26億人口，只有3.7%的人至少接種了第一劑疫苗，是富有國家中比例最低的。

東京奧運聖火傳遞，由日本女演員石原聰美(右二)點燃。(路透)
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