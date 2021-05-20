我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

賀錦麗初選辯論批拜登 新書揭第一夫人曾氣到爆粗口

摩洛哥刻意？放任8000人偷渡西班牙屬地

編譯中心╱綜合19日電
至少8000名移民18日湧入摩洛哥邊境城市費尼迪克，躲避摩國警察，以游泳、划橡皮艇或低潮位時步行渡海進入西班牙。 (路透)
至少8000名移民18日湧入摩洛哥邊境城市費尼迪克，躲避摩國警察，以游泳、划橡皮艇或低潮位時步行渡海進入西班牙。 (路透)

大量非法移民從摩洛哥湧入西班牙在北非的海外屬地休達，兩天湧進8000人，西國總理飛抵休達且矢言要恢復當地秩序，並加強施壓摩洛哥解決移民問題。

西班牙與摩洛哥為了西撒哈拉地區的相關政治爭端，兩國外交關係已經緊繃，如今數以千計移民大舉進入西班牙屬地休達，而摩洛哥安全部隊卻睜一眼閉一眼，西班牙外交部長召見摩洛哥大使以表達「不滿」。

在創紀錄移民人潮擠爆休達之際，西班牙總理桑傑士矢言：「我們將盡快、盡全力重建這個城市和邊界的秩序。」隨後，桑傑士也將前往另一北非海岸屬地麥里亞。

西班牙內政部指出，自17日上午以來，已有近8000名移民抵達休達，但其中有半數已經遣送回摩洛哥。內政部表示將加強警力部署，以維護秩序。

本報系轉角國際報導，西班牙與摩洛哥鬧得接近翻臉的「休達大偷渡」事件，爆發於5月17日清晨，原本與西班牙、歐盟達成「偷渡客不出海協議」的摩洛哥政府，突然無預警地放棄執法，不僅縱容、甚至私下鼓勵數千名非洲偷渡客，從摩洛哥邊境城市費尼迪克往西班牙領土休達自治市登陸逼近。

由於事發之前，摩洛哥警方完全沒有給西國政府、休達自治市發出任何預警；費尼迪克與休達之間又以淺灘聯繫，因此數千名偷渡客便趁著退潮之際，徒步跨越邊境淺灘、甚至跳海游泳10分鐘，就能順利登陸作為歐盟區的西班牙國土、休達的塔拉哈爾海灘（Tarajal）。

在17號的「大偷渡首日」裡，休達警方在12小時內就逮捕了超過5000名非洲偷渡客，破紀錄的離譜數字也逼使馬德里派出軍隊，直接派駐在休達海灘「反登陸鎮壓」。但收到了西班牙外交部的強烈抗議後，摩洛哥政府反而毫無反應，不僅18日上午更擴大「偷渡護航」、甚至鼓動被遣返的偷渡客們「再接再厲」。

西班牙軍隊在休達海灘上，不斷與游泳登陸的上千偷渡客，爆發灘頭追逐戰。絕大部分的非法入境者，大多因為游泳疲倦而放棄抵抗、直接被西班牙軍警扔回邊境彼端；但少部份偷渡客，則趁亂衝入住宅區，並在巷弄之間與軍警發生激烈追逐。

偷渡客 非法移民 邊境

上一則

半導體換疫苗 美韓峰會料拍板

下一則

歐盟27國邊境將開放 打完疫苗者最快下周可去玩了

延伸閱讀

6月移民排期 親屬、職業移民中國出生皆有名額或有推進

6月移民排期 親屬、職業移民中國出生皆有名額或有推進
南卡默特爾海灘 挖洞、帳篷有新規

南卡默特爾海灘 挖洞、帳篷有新規
網紅想舔海灘不明生物 網驚喊命大

網紅想舔海灘不明生物 網驚喊命大
西班牙研究：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效

西班牙研究：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效

熱門新聞

塞席爾的新冠疫苗接種率全球最高，61.4%人口接種完畢，但過去一個月，新冠病例仍激增。（美聯社）

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

2021-05-15 11:57
「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
查理與哈利以及2019年剛出生的哈利之子亞契祖孫三代難得合影。美聯社

哈利怨查理不是好爸爸 意外揭露女王祕密

2021-05-14 12:26
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

2021-05-17 09:04
南非新任祖魯王卡茲維里提尼(中)遵循傳統習俗迎娶皇后。(美聯社)

南非新任祖魯王 8頭牛10萬元聘禮迎娶皇后

2021-05-13 12:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在