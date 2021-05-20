摩洛哥刻意？放任8000人偷渡西班牙屬地

至少8000名移民18日湧入摩洛哥邊境城市費尼迪克，躲避摩國警察，以游泳、划橡皮艇或低潮位時步行渡海進入西班牙。 (路透)

大量非法移民 從摩洛哥湧入西班牙在北非的海外屬地休達，兩天湧進8000人，西國總理飛抵休達且矢言要恢復當地秩序，並加強施壓摩洛哥解決移民問題。

西班牙與摩洛哥為了西撒哈拉地區的相關政治爭端，兩國外交關係已經緊繃，如今數以千計移民大舉進入西班牙屬地休達，而摩洛哥安全部隊卻睜一眼閉一眼，西班牙外交部長召見摩洛哥大使以表達「不滿」。

在創紀錄移民人潮擠爆休達之際，西班牙總理桑傑士矢言：「我們將盡快、盡全力重建這個城市和邊界的秩序。」隨後，桑傑士也將前往另一北非海岸屬地麥里亞。

西班牙內政部指出，自17日上午以來，已有近8000名移民抵達休達，但其中有半數已經遣送回摩洛哥。內政部表示將加強警力部署，以維護秩序。

本報系轉角國際報導，西班牙與摩洛哥鬧得接近翻臉的「休達大偷渡」事件，爆發於5月17日清晨，原本與西班牙、歐盟達成「偷渡客 不出海協議」的摩洛哥政府，突然無預警地放棄執法，不僅縱容、甚至私下鼓勵數千名非洲偷渡客，從摩洛哥邊境 城市費尼迪克往西班牙領土休達自治市登陸逼近。

由於事發之前，摩洛哥警方完全沒有給西國政府、休達自治市發出任何預警；費尼迪克與休達之間又以淺灘聯繫，因此數千名偷渡客便趁著退潮之際，徒步跨越邊境淺灘、甚至跳海游泳10分鐘，就能順利登陸作為歐盟區的西班牙國土、休達的塔拉哈爾海灘（Tarajal）。

在17號的「大偷渡首日」裡，休達警方在12小時內就逮捕了超過5000名非洲偷渡客，破紀錄的離譜數字也逼使馬德里派出軍隊，直接派駐在休達海灘「反登陸鎮壓」。但收到了西班牙外交部的強烈抗議後，摩洛哥政府反而毫無反應，不僅18日上午更擴大「偷渡護航」、甚至鼓動被遣返的偷渡客們「再接再厲」。

西班牙軍隊在休達海灘上，不斷與游泳登陸的上千偷渡客，爆發灘頭追逐戰。絕大部分的非法入境者，大多因為游泳疲倦而放棄抵抗、直接被西班牙軍警扔回邊境彼端；但少部份偷渡客，則趁亂衝入住宅區，並在巷弄之間與軍警發生激烈追逐。