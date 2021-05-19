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墨西哥總統致歉1911年屠華慘案 感謝中國援助抗疫

編譯中心／綜合18日電
墨西哥總統羅培茲（右）和中國駐墨西哥大使祝青橋（左）17日出席致歉儀式。（路透）
墨西哥總統羅培茲（右）和中國駐墨西哥大使祝青橋（左）17日出席致歉儀式。（路透）

墨西哥總統羅培茲17日出席活動時，代表墨西哥政府就上世紀初、1911年發生在北部托雷翁市的華人大屠殺慘案，向中國和墨西哥華人致歉。羅培茲強調道歉目的是要確保同類事件永不再發生。他也感謝中國援助墨西哥對抗新冠疫情，表示「永遠不會忘記中國展現的兄弟情誼」。

發生在1911年的「托雷翁大屠殺」是墨西哥歷史上著名的針對華人屠殺事件，被墨西哥人視為歷史上恥辱的一頁。事件發生在1911年5月，反對墨西哥獨裁者迪亞斯的革命軍奪取有不少華人聚居的托雷翁市，並在市內洗劫及屠殺，造成包括婦孺在內的303名華人遇害，慘案中有華人被肢解，屍體被掛在電線桿上。

羅培茲17日出席托雷翁市的典禮時發表演說，指出道歉是要確保墨西哥不容許種族主義、歧視及仇外思想存在。他說認為當年歧視是基於「最邪惡和最具冒犯性的刻板印象」傳入墨西哥。中國駐墨西哥大使祝青橋也出席這場儀式。

早在1800年代，不少華裔工人移居到墨西哥，部分參與鐵路建設，或於托雷翁經商、開設農場及銀行，還有華人壟斷當地食品雜貨業。墨西哥人不滿工作機會流失、工資下降，釀成慘劇。革命軍領袖馬德羅推翻迪亞茲上台後，曾與清政府交涉，承諾就大屠殺賠償，但馬德羅在1913年被推翻，墨西哥一直未針對此事賠償。

墨西哥 華人 中國

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