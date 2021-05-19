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213死、5萬人流離 巴人團結大罷工抗議以色列空襲

編譯中心／綜合18日電
西岸城市拉姆安拉巴人18日大罷工中高喊口號。（美聯社）
西岸城市拉姆安拉巴人18日大罷工中高喊口號。（美聯社）

以巴衝突累計造成213名巴勒斯坦人死亡、逾5萬人流離失所，為抗議以色列空襲加薩，有成千上萬巴勒斯坦人18日號召民眾罷工，包括在以色列境內的巴勒斯坦人，展示罕有的政治團結。他們希望破壞在耶路撒冷、西岸、加薩和以色列境內巴勒斯坦社區的所有經濟和商業活動。

這次罷工示威由巴勒斯坦政府號召，一名在西岸拉姆安拉的半島電視台記者說：「數十年來，我第一次看到不同政治光譜的巴勒斯坦人，參加這樣規模的大罷工。」罷工期間多個城市爆發衝突，令外界憂慮衝突會繼續擴大。在拉姆安拉，部分巴人焚燒車胎、向以軍檢查站投擲石塊，以軍向巴人發射催淚彈；伯利恆、希伯侖等城市也爆發衝突。巴國官員表示，各地衝突共造成至少3名示威者死亡、超過140人受傷。

一名巴勒斯坦男子坐在被炸毀的家園外。（歐新社）
一名巴勒斯坦男子坐在被炸毀的家園外。（歐新社）

4.7萬巴人躲聯國學校避難

聯合國人道事務協調廳(OCHA)發言人萊克18日說，以色列戰機連日來對加薩走廊發動的空襲行動，已造成超過5.2萬人流離失所，並有將近450棟建築物遭到摧毀或嚴重損毀。目前約有4.7萬加薩居民在聯合國於加薩營運的學校內避難。

此外，萊克也表示OCHA歡迎以色列決定開放加薩走廊的邊界關口克瑞沙洛，讓人道物資得以進入加薩，並敦促以色列開放另一個讓人道工作人員通行的艾瑞茲關口。

巴國救援者：做好犧牲準備

以巴衝突仍沒有緩和跡象，在外媒辦公室也遭到轟炸後，人道救援者也擔心砲火無情。巴勒斯坦一名人道救援人員17日表示，以色列對加薩地區的空襲愈來愈猛烈，「已有心理準備會死」。居住在加薩市的莎娃表示，目睹不少認識的人喪命，他們當中包括普通人、專業人士、年輕人或長者。她說，最困難的是安撫兩名年幼的女兒，只能緊緊擁抱她們。

以色列 罷工 聯合國

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