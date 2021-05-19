美3擋安理會以巴聲明 拜登籲停火沒人理 還蔓延黎巴嫩

美國 總統拜登 17日與以色列 內唐亞胡通話時，表達希望以色列與巴勒斯坦武裝團體能夠停火。與此同時，美國17日阻止聯合國安理會通過聯合聲明呼籲以巴終止暴亂並保護平民，是美國過去一周來第三度阻止這項聲明過關。

白宮說，拜登和內唐亞胡通話時，表達支持停火，但以色列18日持續空襲加薩地區，巴勒斯坦哈瑪斯組織則向以色列發射更多火箭。這波10日爆發的衝突，已造成至少213名巴人喪命，包括61名兒童和36名婦女，1400多人受傷。以色列則有12人喪生，包括兩名兒童。

此外，以色衝突戰鬥範圍不斷擴大，已蔓延到鄰國黎巴嫩。以色列軍方聲明表示，17日起有6次失敗的發射行動確定來自黎巴嫩，雖然火箭未進入以色列領土，但以軍已發射砲火回擊。黎巴嫩軍方表示，有3枚火箭從黎國南部朝以色列發射，以軍則發射了近22枚炮彈。

聯合國安理會17日討論中國、突尼西亞和挪威起草的一份聲明，但美國表示「目前無法支持」。聲明呼籲「緩和情勢，中止暴亂並遵守國際人道法律，包括保護平民，特別是兒童」。聲明中表示安理會對加薩危機「深切關注」，並「嚴重關切」巴勒斯坦家庭可能被逐出東耶路撒冷家園，同時反對可能會使緊張加劇的「片面行動」。

與以建交阿拉伯國沉默

此外，阿聯、巴林、蘇丹和摩洛哥四個阿拉伯國家在美國斡旋下，紛紛與以色列達成外交關係正常化，四國在這次以巴衝突也保持沉默，僅在一開始發聲明呼籲雙方停火；英國衛報也指出，阿聯、沙特和巴林等國的媒體幾乎沒有關於以巴衝突的報導。反之，這些國家人民多為同情巴勒斯坦，有分析認為，這些國家政府選擇站在民意的對立面，將要面對己國民眾不滿聲音驟起的壓力。

另一方面，過去多次在以巴問題上擔任斡旋角色的埃及，尋求再次調解雙方衝突。總統塞西上周指示開放加薩走廊與埃及之間的拉法（Rafah）邊防站，允許受傷加薩民眾入境求醫和接受援助。埃及並獲法國支持，擔任溝通橋梁，有官員表示，埃及一支情報代表團已到達以巴地區，尋求斡旋停火。2014年以色列和哈瑪斯的戰鬥，就是在埃及調停下達成停火協議。