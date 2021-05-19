我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

美3擋安理會以巴聲明 拜登籲停火沒人理 還蔓延黎巴嫩

編譯中心／綜合18日電

美國總統拜登17日與以色列內唐亞胡通話時，表達希望以色列與巴勒斯坦武裝團體能夠停火。與此同時，美國17日阻止聯合國安理會通過聯合聲明呼籲以巴終止暴亂並保護平民，是美國過去一周來第三度阻止這項聲明過關。

白宮說，拜登和內唐亞胡通話時，表達支持停火，但以色列18日持續空襲加薩地區，巴勒斯坦哈瑪斯組織則向以色列發射更多火箭。這波10日爆發的衝突，已造成至少213名巴人喪命，包括61名兒童和36名婦女，1400多人受傷。以色列則有12人喪生，包括兩名兒童。

此外，以色衝突戰鬥範圍不斷擴大，已蔓延到鄰國黎巴嫩。以色列軍方聲明表示，17日起有6次失敗的發射行動確定來自黎巴嫩，雖然火箭未進入以色列領土，但以軍已發射砲火回擊。黎巴嫩軍方表示，有3枚火箭從黎國南部朝以色列發射，以軍則發射了近22枚炮彈。

聯合國安理會17日討論中國、突尼西亞和挪威起草的一份聲明，但美國表示「目前無法支持」。聲明呼籲「緩和情勢，中止暴亂並遵守國際人道法律，包括保護平民，特別是兒童」。聲明中表示安理會對加薩危機「深切關注」，並「嚴重關切」巴勒斯坦家庭可能被逐出東耶路撒冷家園，同時反對可能會使緊張加劇的「片面行動」。

與以建交阿拉伯國沉默

此外，阿聯、巴林、蘇丹和摩洛哥四個阿拉伯國家在美國斡旋下，紛紛與以色列達成外交關係正常化，四國在這次以巴衝突也保持沉默，僅在一開始發聲明呼籲雙方停火；英國衛報也指出，阿聯、沙特和巴林等國的媒體幾乎沒有關於以巴衝突的報導。反之，這些國家人民多為同情巴勒斯坦，有分析認為，這些國家政府選擇站在民意的對立面，將要面對己國民眾不滿聲音驟起的壓力。

另一方面，過去多次在以巴問題上擔任斡旋角色的埃及，尋求再次調解雙方衝突。總統塞西上周指示開放加薩走廊與埃及之間的拉法（Rafah）邊防站，允許受傷加薩民眾入境求醫和接受援助。埃及並獲法國支持，擔任溝通橋梁，有官員表示，埃及一支情報代表團已到達以巴地區，尋求斡旋停火。2014年以色列和哈瑪斯的戰鬥，就是在埃及調停下達成停火協議。

以色列 美國 拜登

上一則

213死、5萬人流離 巴人團結大罷工抗議以色列空襲

下一則

英相染疫康復靠她 護理師辭職轟政府「虧待醫護」

延伸閱讀

以巴戰火難平息 美批准對以國7.35億軍售惹質疑

以巴戰火難平息 美批准對以國7.35億軍售惹質疑
美賣精準飛彈給以色列 伊朗痛批：讓以國殺害更多兒童

美賣精準飛彈給以色列 伊朗痛批：讓以國殺害更多兒童
以色列炸加薩媒體大樓 布林肯要求給交代

以色列炸加薩媒體大樓 布林肯要求給交代
拜登再與以色列總理通話 首度表態支持以巴停火

拜登再與以色列總理通話 首度表態支持以巴停火

熱門新聞

塞席爾的新冠疫苗接種率全球最高，61.4%人口接種完畢，但過去一個月，新冠病例仍激增。（美聯社）

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

2021-05-15 11:57
「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
查理與哈利以及2019年剛出生的哈利之子亞契祖孫三代難得合影。美聯社

哈利怨查理不是好爸爸 意外揭露女王祕密

2021-05-14 12:26
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

2021-05-17 09:04
南非新任祖魯王卡茲維里提尼(中)遵循傳統習俗迎娶皇后。(美聯社)

南非新任祖魯王 8頭牛10萬元聘禮迎娶皇后

2021-05-13 12:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」