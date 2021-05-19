國際能源署：化石燃料投資應全停

國際能源署（IEA）18日表示，如果要在2050年前實現全球淨碳排放量降至零，就必須立即停止對新的化石燃料供應項目的投資 ，包括停止批准興建燃煤電廠或開發新油田和天然氣田，迅速加快風力和太陽能發電能力，並在2035年前停止銷售汽柴油車。IEA表示，這可能是人類有史以來面對的最大挑戰。

IEA表示，實現淨零碳排，對於將全球氣溫上升幅度限制在比工業化前水平高攝氏1.5度的範圍內至關重要。這個升幅是2015年巴黎氣候協定提出的目標。

美國 今年早些時候重新加入該協定，並提議在2030年前將美國的排放量減半。歐盟和英國等其他簽署方已經表示，計畫在2050年前實現碳中和。在今年晚些時候舉行的第26屆聯合國氣候變化大會之前，幾個高汙染行業中的主要公司也制定了類似的淨零碳排目標。

不過，IEA宣稱，到目前為止，各國政府的氣候承諾即使完全實現，也遠遠不能在本世紀中期前達到淨零碳排。

淨零碳排並不意味所有國家停止排放二氧化碳，而是各國必須大量減少由電廠、工廠和車輛排放的二氧化碳。

IEA提供了其所稱是實現該減排目標的首個全面路線圖，IEA表示，在全球能源生產和消費的方式發生巨大變化的同時，需要加大投資。

學界與環保團體曾提過類似建議，但這是IEA首度提出如此劇烈的減排計畫。特殊之處在於IEA並非環保團體，而是一九七○年代石油 危機後成立的全球能源政策諮詢機構。IEA報告和預測經常被能源業者和投資人當作長期規畫基礎。

環保團體「石油改變」資深分析師楚奧特表示：「當IEA說沒有必要投資在新的化石燃料供給時，傳遞出的是重大的訊息轉變。」

IEA呼籲各國今年起就要停止批准興建新燃煤電廠，除非這些電廠配備最新碳封存技術。2035年，先進經濟體發電碳排放須歸零，將發電方式從燃煤和天然氣轉成風電、太陽能、核能或其他能做到碳封存的方式，2040年，所有無法做到碳封存的燃煤電廠都應關閉。

IEA署長比羅爾表示，這份報告強調了需要進行的變革，以確保在通向2050年實現淨零碳排的道路上不會迷失，這條道路雖然狹窄仍是可抵達的。他還說，預計在清潔能源方面的支出增加將提振全球經濟和就業市場。

IEA還呼籲在下一個十年的中期終止汽油動力汽車的銷售，這個目標也超前於許多已開發國家的既定政策，英國最近已將該國逐步停止銷售新的汽柴油車計畫提前到2030年完成。