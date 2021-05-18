墨西哥佳麗環姐封后 緬甸小姐獲最佳民族服裝獎

墨西哥佳麗梅薩摘下2021年環球小姐后冠。（Getty Images）

2021年環球小姐（Miss Universe）決賽16日在美國 佛羅里達州登場，並由墨西哥 佳麗梅薩（Andrea Meza）摘下后冠。先前在走秀環節吸引國際關注緬甸 軍事政變的緬甸佳麗圖薩爾（Thuzar Wint Lwin），則榮獲最佳民族服裝獎。

中央社引述法新社報導，去年環球小姐選美大賽因為疫情首度取消後，今晚的賽事重返電視螢幕。26歲的梅薩在美國男星羅培茲（Mario Lopez）及電視名人卡波（Olivia Culpo）主持的電視轉播盛大決賽中，擊敗逾70國佳麗奪下后冠，巴西和秘魯佳麗則分別拿下亞軍和季軍。

前環球小姐參賽者克里斯（Cheslie Kryst）、維加（Paulina Vega）及2017年環球小姐冠軍提博（Demi-Leigh Tebow）擔任競賽分析與評論員，並由8名女性組成的小組決定最後贏家。

梅薩身穿閃亮的紅色晚禮服，首度以環球小姐冠軍身分走伸展台，喜極而泣，她隨後折返與其他參賽佳麗相擁在一起。

緬甸佳麗圖薩爾榮獲最佳民族服裝獎。（Getty Images）

緬甸佳麗圖薩爾日前在穿著民族服飾走秀時，展示「為緬甸祈禱」的標語。她雖然未能打入比賽最後階段，但憑著展示欽族（Chin）服飾，贏得最佳民族服飾獎項。

圖薩爾16日再次拍攝短片，呼籲各界為緬甸局勢發聲。她在影片中說：「我們的人民正在死去，每日都受到軍方槍擊。我促請每個人都談論緬甸。作為政變後的緬甸環球小姐，我一直盡我所能發聲。」片中也出現她參與反政變示威的照片。

緬甸軍方2月1日發動政變後，全國各地都有示威，軍政府則嚴厲鎮壓反對聲音，緬甸人權組織「援助政治犯協會」（AAPP）表示，至少有790人被殺、逾5000人被捕。

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