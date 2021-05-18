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禍不單行…強大颶風襲印度已16死 20萬人撤離

編譯中心／綜合17日電
強烈氣旋陶特（Tauktae）挾帶強風暴雨襲擊印度，已造成16人喪生。（Getty Images）
強烈氣旋陶特（Tauktae）挾帶強風暴雨襲擊印度，已造成16人喪生。（Getty Images）

受到新冠疫情重擊的印度，17日又遭強烈氣旋陶特（Tauktae）挾帶強風暴雨襲擊，已造成16人喪生；西部古茶抵底省沿岸有超過20萬人被迫撤離家園，這是20多年來最強大的颶風。

路透報導，印度當局說，陶特15日開始登陸印度西南海岸，隨後變為氣旋風暴，颶風掠過克勒拉省、卡納塔卡省、果阿省和馬哈拉施特拉省沿海地區，已經造成至少16人死亡，並毀壞房屋。一名海岸警衛隊官員說，還有25多艘漁船失踪。印度古茶拉底省17日有超過20萬人被撤離家園，當局關閉了港口和主要機場，

此外，古茶拉底省16日將距海岸線5公里以內醫院的所有新冠患者轉移，古茶拉底省和馬哈拉施特拉省已暫停新冠疫苗接種。

恆河2000浮屍塞河道

疫情方面，印度17日新增28萬人確診，是25天來首次單日確診低於30萬。但死亡數依舊居高不下，單日破4048人不治。印度媒體報導，恆河出現2000多具浮屍，部分流速慢的河道，遺體堆在一塊，恐怕會爆出其他傳染病。

有格赫默爾村村民表示，恆河流經該處河道彎曲，幾乎沒有流速可言，導致遺體堆積，更有民眾拍到狗啃食遺體的驚悚畫面。

印度醫療資源正以極快的速度耗盡，藥品、氧氣、疫苗等物資紛紛漲假或斷貨，不過有

報導指出，竟有供應商大賺黑心錢，以每瓶近200美元兜售氧氣瓶，比正常價格貴約一倍。印度警方查獲黑心供應商Varsha Engineering，赫然發現這竟是一個廢棄物回收場，業者把滅火器重漆後當氧氣瓶賣，不夠結實的滅火器很可能在不耐高壓氧氣充填而爆炸。

新德里第4度延長封城

新德里警方近日另逮捕4名在醫療機構任職者，他們涉嫌竊取病故者未使用的瑞德西韋，然後以每瓶400美元的價格販售，此前一瓶醫院要價約65美元。

印度首都新德里決定延長封城時間至5/24，是新德里第四次延長封城措施。尼泊爾過去七日的平均單日確診高達8000多例，篩檢呈陽性的機率高達四成；斯里蘭卡的三天封城則是已告一段落，但確診數依舊維持在2000多例，沒有緩和的跡象。

印度 封城 疫情

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