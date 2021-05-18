我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

比利時駐韓大使夫人涉掌摑店員 不放棄豁免權

編譯中心／綜合17日電

比利時駐韓國大使夫人4月涉嫌在服飾店掌摑店員，遭警方調查。不過，因比利時駐韓大使方表示不放棄外交豁免權，警方表示將依一般程序，不移送檢方處理。

https://www.youtube.com/watch?v=qgkwupjkXpA&t=2s

影音來源：YouTube

比利時駐韓國大使夫人相雪秋（音譯）4月初在龍山區一間服飾店，因不滿被誤會偷竊而怒罵、掌摑店員。大使館因此在臉書致歉，韓國外交部也公開呼籲大使夫人積極配合調查。該事件引發韓國民眾不滿，打人的大使夫人也被起底，是來自中國大陸

不過，韓聯社報導，龍山警察署16日表示，比利時大使方已在14日確認不會就此案放棄豁免權，這代表難以將大使夫人起訴開罰。警方預計會依一般程序，不移送檢方處理。

國際間為方便外交代表執行職務，相互授予外交豁免權，依維也納外交關係公約規定，外交代表及其配偶、未成年子女等有限眷屬皆適用，其中包括於駐在國的刑事訴訟豁免。

比利時駐韓大使先前表示，妻子因住院無法配合警方調查。大使夫人4月23日出院後，大使曾向韓方表示妻子會配合警方調查。然而大使夫人確定不放棄外交豁免權，將可免於刑責的消息一出，引發韓國民眾不滿。

外交人員在韓以豁免權免於私人糾紛刑責已不是第一次。韓國先驅報報導，包括今年3月蘇丹駐韓外交官在首爾江南追撞計程車後逃逸，以及去年盧安達外交官酒駕等，都以豁免權免罰，使韓國民眾積怨日深，質疑非執行公務期間發生案件適用豁免權的合理性。

警察 刑事訴訟 大使館

上一則

力抗新冠肺炎痊癒… 41歲巴西聖保羅市長癌逝

下一則

菅義偉內閣防疫不力 支持率暴跌至33%創新低

延伸閱讀

涉掌摑店員 比利時駐韓大使華裔夫人用豁免權免責

涉掌摑店員 比利時駐韓大使華裔夫人用豁免權免責
中國版「辛德勒名單」 比利時錢秀玲 槍口下救110人

中國版「辛德勒名單」 比利時錢秀玲 槍口下救110人
嫌它擋路…比利時小農移界碑 意外讓法國變小了

嫌它擋路…比利時小農移界碑 意外讓法國變小了
中國大使喊話菲律賓：勿因1%分歧 影響99%合作

中國大使喊話菲律賓：勿因1%分歧 影響99%合作

熱門新聞

塞席爾的新冠疫苗接種率全球最高，61.4%人口接種完畢，但過去一個月，新冠病例仍激增。（美聯社）

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

2021-05-15 11:57
「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45
輝瑞疫苗。(美聯社)

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

2021-05-10 10:02

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
查理與哈利以及2019年剛出生的哈利之子亞契祖孫三代難得合影。美聯社

哈利怨查理不是好爸爸 意外揭露女王祕密

2021-05-14 12:26
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

2021-05-10 11:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在