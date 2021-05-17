緬甸環球小姐走秀突舉標語反政變 女星背槍上戰場

緬甸環球小姐Ma Thuzar Wint Lwin在走秀過程中，展出「為緬甸祈禱」（Pray for Myanmar）的標語，希望大家關注目前緬甸現時的情況。（路透）

緬甸 軍方政變迄今已逾3個月，全國各地16日仍有大批群眾上街示威；緬甸反軍方統治的民兵組織今天說，境內發生幾天的衝突後，至少有6名反軍方民兵被殺。而近日在美國 舉辦的環球小姐選美中，緬甸小姐圖薩爾舉起「為緬甸祈禱」的標語，成功吸引世界關注。此外，天主教教宗方濟各 16日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂主持彌撒，為陷入衝突的緬甸祈禱。他再度呼籲和平，以及停止近4個月來奪走數百人性命的暴力行為。

根據緬甸監督團體表示，軍政府的安全部隊已造成至少790名平民喪生。緬甸西部欽邦敏達縣近日成為動亂的熱點，一些居民建立反對軍政府的欽邦防衛部隊（CDF）。欽邦防衛部隊發言人表示，本周「我們至少有6名成員被殺、10多人受傷」。他說，還有5名敏達縣居民被軍方逮捕。他說，敏達縣從13日開始就處於戒嚴，留在當地的居民因為害怕成為軍方的目標而不敢離開家園。

美國和英國駐緬甸大使館15日對敏達縣動亂示警，呼籲安全部隊停止暴力。

而近日美國舉行全球環球小姐選美比賽，其中緬甸小姐圖薩爾（Ma Thuzar Wint Lwin）在穿著傳統服飾走秀時，突然展開手上寫有「為緬甸祈禱」（Pray for Myanmar）的大字報，為人民發聲，瞬時台下一片掌聲及叫好。

由於緬甸目前仍受到軍政府控制，人民生活在強權的威脅之下，圖薩爾此舉無疑是希望引起國際關注，希望全世界都看到緬甸正在面臨的問題。不過也因為如此，許多人擔心圖薩爾的作為，很有可能會為自己帶來麻煩。

圖薩爾在緬甸時就積極參與抗爭活動，她曾透露，就連要出發美國比賽，都擔心自己出現在通緝名單上，可能會在機場就被拘留，「我感到非常害怕」。

此外，先前也曾代表緬甸參加選美的女藝人赫塔（Htar Htet Htet），也在臉書貼出背著步槍的照片，宣示自己加入反抗軍，激昂寫下：「是時候反擊軍政府的血腥鎮壓了。」赫塔更坦言：「我已經準備好放棄一切，包括生命。」

此外，天主教教宗方濟各今天在梵蒂岡聖伯多祿大教堂主持彌撒，為陷入衝突的緬甸祈禱。他再度呼籲和平，以及停止近4個月來奪走數百人性命的暴力行為。方濟各曾在2017年11月訪問佛教徒占多數的緬甸，成為第一位造訪緬甸的教宗。近幾個月來他數度呼籲緬甸恢復和平。今天這場彌撒是為羅馬城內與其他地方的緬甸天主教徒舉行。一名緬甸修女在200名左右的修女、神父、神學院學生面前，以緬甸語宣讀聖經。方濟各今天布道時，未公開譴責緬甸軍事政權，而是呼籲信徒「堅守真理」、勿失去希望。