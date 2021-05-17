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G7峰會期間 日美韓協調舉行3國領袖會談

編譯中心／綜合16日電

日本共同社報導，日本、美國、韓國正就七大工業國集團（G7）峰會6月中旬在英國舉行期間，另外舉行日美韓3國領袖會談展開協調；日韓也在討論進行雙邊高層對話。

共同社15日報導，上述消息由不只一位消息管道人士透露；日美韓如果順利舉行3國領袖會談，將是繼2017年以來再度舉辦。

目前預期3國將針對解決北韓核武器及彈道飛彈問題進行合作。

日美韓合作由美國主導，預料美國總統拜登將在日美韓領袖會談上，針對北韓非核化議題呼籲日韓跟美國強化合作。

而在日本方面，首相菅義偉一向以解決北韓綁架日本人問題作為最重要課題，希望能在這場會談上取得美韓總統協助早日解決的支持。

關於這場會談，日本政府消息人士表示，「美國很積極，沒有拒絕的理由」；韓國當局人士說，「力爭在G7峰會期間舉行」。

G7峰會主辦國英國已邀請韓國總統文在寅作為嘉賓參加，菅義偉和拜登預計以G7成員身分出席。按照計畫，屆時3位領袖將身處同地。

日韓還將研究雙方領袖舉行雙邊會談的方式。對於日韓正式會談，由於雙方針對歷史問題對立未解，慎重以對的看法在日本政府內部根深蒂固，甚至還出現短時間非正式接觸的方案。

美國總統川普去年因疫情影響取消G7峰會，今年英國接手主辦後，預定6月11至13日於英格蘭西南部康瓦爾郡（Cornwall）海岸城鎮舉行。

美國 日本 G7

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