伊朗強硬派司法部長成總統熱門 與革命衛隊關係密切

伊朗6月18日將舉行總統大選，強硬派的司法部長萊希宣布參選，再度角逐總統寶座。（Getty Images）

伊朗 6月18日將舉行總統大選，15日截止報名，強硬派的司法部 長萊希(Ebrahim Raisi)宣布參選，再度角逐總統寶座，將對上保守派的前國會議長拉里加尼（Ali Larijani）。這次大選被視為對伊朗神權統治者的正當性進行測試。

60歲的萊希表示，「我以獨立人士的身分來到這個舞台，希望改變這個國家的行政管理，並對抗貧窮、貪腐、羞辱以及歧視。」萊希是伊朗什葉派穆斯林體制中的中級教士，被視為跟革命衛隊關係密切，外界相信他是伊朗強硬派和革命衛隊屬意的未來最高領袖人選。

萊希也曾在2017年參加總統大選，不過輸給現任總統羅哈尼；這次他獲國內兩個保守和極端保守派系支持，民調顯示他勝算甚高。萊希在2019年3月獲伊朗最高領袖哈米尼任命為司法部長，並成為伊朗最有權勢的人物之一，同時也是哈米尼的接班人選之一。不過，萊希尚未正式登記參加6月18日的總統大選。

萊希曾參與1980年代大規模處決3萬名政治犯，因此他被任命為司法部長時曾引發人權人士的憂慮。

伊朗前國會議長拉里加尼已登記參選總統。 （美聯社）

另一位備受矚目的總統參選人是63歲的前國會議長拉里加尼。他是保守派權貴家族成員，他去年放棄連任國會議員，惹來不少揣測，之後獲哈梅內伊委任為顧問，曾參與伊朗核子協議談判，並參與和中國簽署的「中伊全面合作計畫」。

拉里加尼已登記參選總統，希望能夠確保獲得溫和派和強硬派的支持，並在這兩大派系之間扮演橋梁的角色。

美國前總統川普在2018年5月退出伊朗核子協議，並恢復制裁，導致伊朗經濟受到重創，民眾對政府的不滿情緒正因此不斷加深，可能讓伊朗神權統治者期待高投票率的希望破滅。

在總統參選人登記之後，12人組成的伊朗憲法監護委員會將檢視這些登記人選是否符合參選資格。立場強硬的憲法監護委員會12人當中，有6人是由哈米尼指定。伊朗總統任期4年可連任一次，現任總統羅哈尼目前已經是第二任，無法再參加大選。