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俄羅斯列美國、捷克為「不友善國家」 關係再度惡化

編譯中心／綜合14日電

俄羅斯與西方國家緊張延續下，俄國今天正式指定美國和捷克共和國為「不友善國家」。另據俄羅斯媒體報導，俄國當局14日已通知美國駐俄大使館，對當地雇員的禁令延長一個月。

中央社引述法新社報導，俄羅斯政府公布「不友善國家」清單，現在列入美國和捷克。莫斯科表示，捷克大使館將只准僱用不超過19名俄國國民，美國大使館則不准僱用。美駐俄大使館則表示，將對俄羅斯公民的領事服務延長一個月。美駐俄使館網站4月底曾發布消息，表示使館從5月12日起大幅縮減針對俄羅斯公民的領事服務。

美俄關係近年來持續緊張。美國新一屆政府上台以來，雙方在軍控領域實現有限合作，但在烏克蘭、網路安全、人權、干預選舉等問題上分歧明顯，對抗加劇。

美國政府4月15日以俄羅斯進行網路襲擊、干預美國選舉等「惡意活動」為由，宣布對俄實施大規模制裁並驅逐10名俄外交人員，俄方採取相應的反制措施。

至於捷克與俄國近期的衝突，始於上月捷克指控俄羅斯軍情單位是2014國內一起軍火庫爆炸案的幕後黑手，驅逐18名疑似為特工的俄國外交人員，俄國也驅逐20名捷克外交官作為反制。

4月25日，俄外交部發言人扎哈羅娃曾表示，俄正在制定不友好國家名單，已確定將美國列入該名單。

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