我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

美俄再別苗頭 俄國搶先阿湯哥 將送女星上太空站拍片

編譯徐榆涵／綜合14日電
美國航太總署去年9月宣布，計畫與湯姆克魯斯合作在ISS拍電影，時間大概落在10月，但目前還沒有後續消息。（路透）
美國航太總署去年9月宣布，計畫與湯姆克魯斯合作在ISS拍電影，時間大概落在10月，但目前還沒有後續消息。（路透）

俄羅斯航太公司Roscosmos宣布，計畫在10月初送俄國女演員佩雷希爾德（Yulia Peresild）和導演希彭柯（Klim Shipenko）到國際太空站（ISS）拍電影，有望搶先也有意登上太空站拍片的巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）和導演道格李曼（Doug Liman）。

俄羅斯航太和俄國第一頻道去年底舉辦公開挑戰賽，以選拔能上太空的演員。評選結果13日出爐，知名女演員佩雷希爾德和導演希彭柯脫穎而出，將在10月5日搭乘聯盟號MS-19到國際太空站拍攝電影「挑戰」（Challenge）。

俄羅斯航太公司Roscosmos於13日宣布，計畫在10月初送俄國女演員佩雷希爾...
俄羅斯航太公司Roscosmos於13日宣布，計畫在10月初送俄國女演員佩雷希爾德國際太空站拍電影。（取材自Instagram）

美國航太總署（NASA）去年9月宣布，計畫與湯姆克魯斯合作在ISS拍電影，預計湯姆克魯斯和導演道格李曼會在今年10月搭乘搭乘SpaceX的太空船到太空站，但確切日期尚不得而知。外界認為，美俄兩大強權又要為誰先登上太空而互別苗頭。

俄羅斯航太公司Roscosmos去年11月公布選角內容要求指，參賽者必須是一位貨真價實的超級英雄，並渴望前往繁星冒險，同時也有望成為一名國際巨星。

雖然參賽者不必是職業演員，但年齡限制在25到40歲之間，身高限制為150至180公分、體重在50至70公斤內，而胸圍上限是112公分，同時不能有犯罪紀錄。

而在體能條件的部份，所有參賽者必須能在3分半內跑完1公里，在20分鐘內游完800公尺自由式，並能以傑出技巧完成3公尺跳板跳水，而只有俄羅斯公民才有資格參加這場選角。

太空 導演 俄羅斯

上一則

WhatsApp新隱私條款更新 德國、南非出招反制

下一則

俄羅斯列美國、捷克為「不友善國家」 關係再度惡化

延伸閱讀

女兒不准？「前湯嫂」凱蒂荷姆絲傳情斷餐廳小老闆

女兒不准？「前湯嫂」凱蒂荷姆絲傳情斷餐廳小老闆
2023年繞月 日本大亨年底先訪太空站

2023年繞月 日本大亨年底先訪太空站
搶先阿湯哥 俄羅斯10月送她和導演上太空站拍片

搶先阿湯哥 俄羅斯10月送她和導演上太空站拍片
抗議好萊塢外籍記協種族歧視 阿湯哥退還金球獎3獎座

抗議好萊塢外籍記協種族歧視 阿湯哥退還金球獎3獎座

熱門新聞

梅琳達對於比爾蓋茲和艾普斯坦過從甚密十分不滿。路透

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

2021-05-08 11:18
輝瑞疫苗。(美聯社)

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

2021-05-10 10:02

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

2021-05-10 11:20
查理與哈利以及2019年剛出生的哈利之子亞契祖孫三代難得合影。美聯社

哈利怨查理不是好爸爸 意外揭露女王祕密

2021-05-14 12:26
一名17歲女子在都柏林的霍斯火車轉乘站跌落月台與火車間的空隙。 圖／每日星報

惡男假裝吐口水使絆子 妙齡女跌落火車底

2021-05-10 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定