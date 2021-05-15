WhatsApp新隱私條款更新 德國、南非出招反制

在15日WhatsApp啟用新版用戶條款前夕，德國資料主管機關下達命令，禁止臉書處理來自WhatsApp德國用戶的個資。（美聯社）

社交媒體巨擘臉書 （Facebook）旗下的通訊程式WhatsApp ，早前要求用戶接受新的隱私 條款，如今期限將至。部分國家祭出禁令阻止，包括德國發出為期3個月禁令，阻止臉書從WhatsApp蒐集用戶數據；南非也計畫透過法律途徑，要求WhatsApp修改在當地的隱私政策。

WhatsApp今年1月推出新隱私條款，更新今日正式實施，尚未接受更新的用戶今天不會被刪除帳號，也可繼續使用WhatsApp，不過會持續收到提醒訊息，之後使用功能會持續受到限制。WhatsApp表示，至今大部分用戶都已接受新條款。

尚未同意最新隱私條款的用戶，今日起使用WhatsApp將可能無法存取對話列表，但仍可接聽來電和視訊通話；數周後用戶將無法接聽來電或接收通知，程式會停止傳送訊息和通話到手機。上述限制會在用戶接受新條款後解除。

由於臉書德國分部設於漢堡市，因此該市擁有相關管轄權。德國漢堡隱私監管機構早前表示，WhatsApp新隱私條款違法歐盟法例，數據保護與資訊自由專員11日去信，禁止臉書從WhatsApp帳號蒐集用戶數據，禁令為期三個月，並把案件交予歐洲數據保護委員會（EDPB）跟進。

此外，南非資訊監管機構13日也表示，早前去信WhatsApp，要求對方按在歐盟採用的標準修改在南非的隱私政策。南非監管機構主席特拉庫拉表示，當局已指示律師就訴訟的未來方向提供意見，並已透過國會要求臉書南非分部和WhatsApp高層到國會作證。