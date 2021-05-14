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以軍攻進加薩走廊 飛機和地面部隊發動攻擊

編譯中心／綜合14日電
巴勒斯坦在遭受空襲後成為一片斷垣殘壁。 (美聯社)
巴勒斯坦在遭受空襲後成為一片斷垣殘壁。 (美聯社)

以色列和巴勒斯坦衝突愈演愈烈，以色列軍方今天表示，以色列部隊已進入加薩走廊，持續對巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）進行軍事行動。加薩走廊過去數天已有超過100名巴勒斯坦人死於以巴軍事衝突。

中央社引述媒體報導，以色列軍方發布簡短訊息表示：「以色列的飛機和地面部隊正在加薩走廊（Gaza Strip）發動攻擊。」軍方發言人康里克斯證實以色列軍人已進入加薩。

加薩走廊受哈瑪斯集團統治。根據加薩衛生部，境內自10日起已有103人死亡，其中包括27名孩童與11名女性，另有580人受傷。以色列境內10日起也有7人喪命，包括1名6歲孩童，還有火箭射中民宅。

據報導，以色列軍方昨天稍早表示，他們的戰機「空襲哈瑪斯恐怖組織情報總部的軍事建築群」。根據軍方聲明：「空襲期間有數十名哈瑪斯間諜在建築群內。」

總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）昨天視察一個防空部隊時，表示以軍須準備針對哈馬斯的行動。他指出行動可能需要一段時間，但相信最終可以達成恢復以色列和平的目標。

昨天晚間，加薩走廊又朝以色列南部沿海城市阿什杜德（Ashdod）、阿什克隆（Ashkelon），還有以色列中部的班古里昂機場（Ben Gurion）機場附近，發射了數十枚火箭。

另一方面，以色列軍方表示，昨天有三枚火箭從黎巴嫩境內朝以色列北部發射，但最後落入地中海，未造成損失或傷亡。貝魯特當局未立即對這起罕見事件置評。

路透報導，以色列2006年曾對黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）游擊隊發動戰爭。真主黨在黎巴嫩南部具影響力，且擁有先進火箭。但這條邊界此後大致平靜。

黎巴嫩境內的小型巴勒斯坦派系也曾零星對以色列開火。

據悉，這波衝突起因於，以色列高等法院準備就一樁數十年之久的產權爭端判決，恐將一些巴勒斯坦人的住房移交猶太屯墾居民，當地示威不斷。耶路撒冷的阿克薩清真寺院區7至8日連續兩天爆發衝突，造成數百名巴勒斯坦人和以色列警察受傷。

哈瑪斯10日從加薩朝以色列發射約1500枚火箭砲，其中數百枚遭到以色列「鐵穹」防空系統攔截，哈瑪斯11日續朝以色列發射約500枚火箭砲。

以巴爆發激烈衝突，圖為一個巴勒斯坦家庭在空襲攻擊中逃離了他們的住家。(歐新社)
以巴爆發激烈衝突，圖為一個巴勒斯坦家庭在空襲攻擊中逃離了他們的住家。(歐新社)

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