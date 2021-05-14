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北韓出版金正恩外交相冊 獨漏他…

編譯中心／綜合13日電
北韓出版《開創對外關係發展的新時代》相冊，包括和各國首腦的會談照，例如美國前總統川普，卻遺漏文在寅。(路透資料照片)
北韓出版《開創對外關係發展的新時代》相冊，包括和各國首腦的會談照，例如美國前總統川普，卻遺漏文在寅。(路透資料照片)

朝鮮外文出版社近日公開相冊 《開創對外關係發展的新時代》，圖文並茂展示金正恩的外交活動，卻唯獨遺漏朝韓首腦會談內容。香港01引述韓聯社報導，相冊 刪除朝韓首腦會談內容可能反映朝韓關係處於僵局等情況。

相冊 於2021年5月出版發行，介紹金正恩2018年3月至2019年6月進行的各種外交活動，包括與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、美國前總統川普舉行的首腦會談。

朝中和朝俄關係方面，相冊 使用「朝中（朝俄）友好關係」、「兄弟般友誼」、「同志般的信任」、「深厚的友誼」等措辭，強調與傳統友邦的關係。

據報導，朝美關係方面，相冊 介紹2018年6月舉行的朝美新加坡會談是「開闢朝美關係新歷史篇章的劃時代會晤」，並刊登金正恩與特朗普握手的場景、會談現場、簽署聯合聲明、紀念郵票和紀念幣、報導有關消息的新聞等多張圖片。相冊 還將朝美越南河內談判稱為「歷史性的第二次朝美首腦會談」。

相冊 刊登10多張與2019年6月韓朝美首腦板門店聚首相關圖片，並稱美國在職總統首次跨過軍事分界線踏上朝鮮土地，具有歷史性意義。但其中沒有南韓總統文在寅的圖片，也未刊登2018年4月、5月、9月接連舉行的韓朝首腦會談消息。

北韓出版《開創對外關係發展的新時代》相冊，包括和各國首腦的會談照，例如美國前總統...
北韓出版《開創對外關係發展的新時代》相冊，包括和各國首腦的會談照，例如美國前總統川普，卻遺漏文在寅。(路透資料照片)

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