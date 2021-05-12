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以色列炸毀加薩走廊13層大樓 哈瑪斯回擊射210枚火箭

編譯中心／綜合11日電
以色列11日空襲加薩走廊，炸毀一棟大樓。（路透）
以色列11日空襲加薩走廊，炸毀一棟大樓。（路透）

以巴衝突升級，11日以色列發動數百次空襲，擊中一棟13層樓高住宅大樓，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」聲稱回擊210枚火箭。雙方10日開始的戰火至少造成32名巴勒斯坦人和3名以色列人喪生、200多人受傷。

有目擊者表示，以色列11日發動的空襲擊中加薩走廊一棟13層樓高住宅大樓，這棟大樓內有哈瑪斯政治領導階層辦公室，大樓隨後倒塌。目擊者表示，以軍轟炸大樓前一小時，先派無人機向大樓頂樓發射砲火，警告大樓內以及附近的居民疏散。

哈瑪斯向以色列經濟樞紐特拉維夫發射130枚火箭，據傳擊中以國一條能源管道。（路透...
哈瑪斯向以色列經濟樞紐特拉維夫發射130枚火箭，據傳擊中以國一條能源管道。（路透）

哈瑪斯隨即採取報復行動，造成三人喪生，一條能源管路也被擊中。以色列機場局表示，暫時停止特拉維夫班古里昂機場的飛機起飛。 

以色列總理內唐亞胡發表電視演說，表示哈馬斯將會為發射火箭彈「付出非常沉重的代價」，並宣布特拉維夫內的洛德市進入緊急狀態；而目前居住在加薩走廊以外區域的哈馬斯總理哈尼雅（Ismail Haniyeh）則透過電視演說警告，「若以色列想升級（局勢），我們準備好了。」

聯合國秘書長古特雷斯11日通過發言人發表聲明，對巴以衝突升級深表關切，要求以色列安全部隊必須最大限度保持克制。另據美聯社報導，聯合國安理會將於12日召開緊急閉門會議，以應對巴勒斯坦人和以色列人之間不斷升級的衝突。

聯合國中東和平特使文斯蘭德（Tor Wennesland）指出，以巴之間不斷加劇的暴力「正朝向全面戰爭升級」，他並表示，各方領袖有責任降級目前的局勢。

以巴新一波衝突的導火線，在於以色列打算強制拆遷東耶路撒冷謝赫賈拉地區的巴人住戶。巴人數周來持續抗爭，稱遭到非法「種族清洗」；近日更與以國警方對峙，數度爆發大規模衝突。

以色列 聯合國 機場

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