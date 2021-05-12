韃靼校園傳槍響 19歲槍手釀9死 網路留言「我就像神」
俄羅斯韃靼斯坦共和國首都喀山11日上午發生槍擊案，一名槍手在「175號學校」校園開火，至少造成9人死亡21人受傷，其中6人處於嚴重狀況。案發後喀山所有學校當天立即停課，19歲凶嫌已落網，警方正調查犯案動機，喀山市也啟動反恐機制。
當局稱槍手為「恐怖分子」，不清楚他是獨自犯案或隸屬任何組織。克里姆林宮表示，總統普亭已下令加強槍枝管制。此前俄國媒體報導作案凶手有兩人，一名槍手被俄國安全部隊擊斃，另一人被捕。
俄國電視台的影片顯示，穿著制服的學生驚慌從校舍內跑出，有學生跳窗逃生。韃靼衛生官員表示，有21人受傷送醫，其中六人傷勢嚴重。
犯案的19歲青年賈亞維夫四年前從該校畢業，犯案槍枝有註冊。他自今年1月就沒去大學上課，上周在通訊軟體宣稱「我就像是神」。認識他的消息人士說，他平常安靜，對人很有禮貌。
俄國少有校園槍擊案，此案令俄國民眾相當震驚。韃靼斯坦共和國地方檢察署表示，已開始調查此案，地方檢察官已到現場勘查。韃靼斯坦總統明尼哈諾夫已到現場致哀，普亭亦向受害者及家屬表示哀悼。
校園槍擊案在俄羅斯相對罕見，但近幾年發生多起校園暴力攻擊，行凶者多半是學生。2014年，莫斯科一名十多歲學生槍殺一名教師和一名警察，並挾持20多名同學作為人質。
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