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緬甸政變滿百日 各城市示威遍地開花 軍方對校園出手

編譯中心／綜合11日電
緬甸瓦城的示威者11日高舉抗議標語遊行，表示支持罷工行動及民間成立政府「全國團結政府」。（Getty Images）
緬甸瓦城的示威者11日高舉抗議標語遊行，表示支持罷工行動及民間成立政府「全國團結政府」。（Getty Images）

緬甸軍政府自今年2月1日發動政變以來，到今天剛好滿100天，全國仍示威不斷，軍方態度也依舊強硬；今天各城市都有示威隊伍，抗議軍政府暴政。而遭軟禁多時的翁山蘇姬，傳出將在24日親自出庭受審。

路透報導，示威者兵分三路進行示威，分別有遊行隊伍、摩托車護衛隊及快閃抗議活動。緬甸最大城市仰光及北部城市帕敢等地區都有示威活動，抗議者高舉標語、行三指禮，表示支持罷工行動及民間成立政府「全國團結政府」（NUG）。

今日的活動也發生幾起暴力事件，包括軍方人員發動致命攻擊及抗議者引爆小型自製炸彈。軍政府宣稱，這些事是NUG所為。但NUG表示，軍政府精心策畫多起動亂，藉此加強鎮壓。

目前已累計超過781人遭軍警殺害、近3700人被捕，儘管東協要求組成特派團進入緬甸調停，軍政府卻以國內狀況不穩而卻一拖再拖。另一方面，NUG新成立的人民防衛部隊，宣傳畫面也首次曝光，部隊人員宣誓「效忠團結政府，效忠人民。」軍政府則立刻回擊，將異議人士認定為恐怖分子。

而被軟禁中的翁山蘇姬，確定24日將首次出庭，律師表示，翁山蘇姬目前身體健康狀況良好，持續爭取私下與她見面的機會。

而軍方除了鎮壓示威者，也大規模掃蕩媒體，包括逮捕記者、撤銷多間獨立媒體的執照。早前有三名緬甸獨立媒體記者及兩名異議分子逃到泰國，9日遭到清邁警方以非法入境逮捕，可能遭遣返。

緬甸教師加入示威反對軍政府，軍政府已令1萬1000名反對的教育工作者停職。（Ge...
緬甸教師加入示威反對軍政府，軍政府已令1萬1000名反對的教育工作者停職。（Getty Images）

此外，緬甸大學因新冠疫情關閉了一年，近日重新開學，軍政府開始要求教育者表態支持，否則將遭停職處分；緬甸教師聯合會表示，已有約1.1萬名教育工作者被軍政府停職。軍政府控制的媒體「緬甸新光」則呼籲師生與軍政府合作，重啟教育系統。

緬甸 翁山蘇姬 教育

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