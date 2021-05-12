土耳其外長抵沙烏地 修補因哈紹吉案破裂關係

土耳其外長卡夫索格魯昨天抵利雅德與沙烏地阿拉伯 外長費瑟會談，盼修補因記者哈紹吉案和沙烏地抵制土耳其商品而毀損的關係，並將商討持續中的耶路撒冷衝突。

兩個中東區域大國敵對多時，在卡達外交危機發生時立場相左；沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在伊斯坦堡遭到謀殺更導致土耳其—沙烏地關係破裂。此外，雙方在伊斯蘭主義運動穆斯林兄弟會（MuslimBrotherhood）、埃及政變、利比亞和敘利亞衝突等議題的立場都南轅北轍。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）對利雅德進行兩天訪問，原本聚焦修補哈紹吉案發後崩壞的雙邊關係。值耶路撒冷衝突持續升溫，他也將就此與費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）商討。

在卡夫索格魯對利雅德展開兩天正式訪問之前，土耳其上週也與美國 的區域盟友埃及正式磋商，以修補中斷8年的關係。

報導指出，土、沙外長會談議程也可能包括利雅德提出向安卡拉採購無人機事宜。厄多安3月間曾表示，沙烏地尋求採購土耳其武裝無人機。

外交消息人士稱，利雅德有意採購土耳其拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2），在葉門打擊伊朗 支持的什葉派激進團體青年運動（Houthi）。