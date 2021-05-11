紐西蘭超市驚傳持刀刺人 5人濺血3重傷 似非恐攻

紐西蘭一名男子今天在一間超市持刀刺傷5人，造成3人傷勢危急，不過紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，這起暴行似乎與恐怖行動無關。

中央社引述法新社報導，警方表示，南島丹尼丁（Dunedin）市中心Countdown超市今天下午2時30分發生攻擊案，一名男子已遭拘留。這起攻擊案對這個向來和平的南太平洋國家而言極不尋常。

目擊者向當地媒體表示，一名攜帶2把刀的男子在超市刺殺員工，試圖阻止他的旁觀民眾也遭波及受傷。

紐西蘭近期最大規模攻擊傷亡事件是2019年3月的基督城（Christchurch）清真寺槍擊 案，當時一名白人主義至上的槍手殺害51名穆斯林信徒，另造成40名重傷。

阿爾登表示，她詢問警方的第一個問題，就是丹尼丁攻擊事件是否涉及國安，但警方向她保證此事並無國安疑慮。

阿爾登告訴記者：「現階段從警方的觀點來看，沒有任何跡象顯示這起事件會被定調為國內恐怖事件。」

她說：「我想要表彰稍早報導中提到的那些採取行動保護周遭人的旁觀民眾，這是英勇的行為。」