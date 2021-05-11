以色列、哈瑪斯互射飛彈釀20死 以巴警民又衝突700傷

加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯發射火箭襲擊以色列。（路透）

伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）10日在耶路撒冷對以色列 發動飛彈攻擊，以色列立即反擊，空襲加薩走廊，巴勒斯坦稱造成至少20巴人死亡、65人受傷，死者包括9名兒童以及1名哈瑪斯的高級指揮官；另一方面，巴勒斯坦人和以色列警察 入夜後再在艾克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）附近爆發衝突。

儘管歐美國 家呼籲雙方冷靜，聯合國也召開會議，但以色列總理內唐亞胡警告說，戰火可能延續下去。內唐亞胡說，加薩的「恐怖組織」跨越紅線，「用火箭攻擊耶路撒冷郊區」。他說，「誰敢攻擊我們，就要付出嚴重的代價」。美國國務院嚴詞譴責對以色列火箭攻擊，也「嚴重關切」當地情勢，並讚揚以色列當局設法穩定局勢，包括最高法院暫緩裁決東耶路撒冷居民財產糾紛案。

到10日晚，以色列在加薩各地轟炸了數十回，目標是哈瑪斯的軍事設施與成員，擊中哈瑪斯的隧道、火箭發射台，擊斃至少八名戰士。

加薩走廊有20名死者，至少13名是以色列空襲造成，但是北部Beit Hanoun鎮一家七口全部喪生，包括三名兒童；到底是被以色列炸死，還是遭哈瑪斯火箭誤擊而死，一時無法確知。

以色列陸軍說，9日午夜前，150枚飛彈驟然降落在以色列，其中六枚瞄準100公里外的耶路撒冷，全城警報猛響，爆炸聲清晰可聞，這是2014年來耶路撒冷首度遭到飛彈攻擊。

以色列的鐵拱防衛系統攔截到數十枚飛彈，不過有一枚擊中耶路撒冷郊區民宅，僅輕微損壞建築，在鄰近樹林引發火災；另外，以色列南部一輛卡車被火箭擊中，一名男子輕傷。

哈瑪斯軍事發言人歐貝達（Abu Obeida）說，這波攻擊是回應以色列侵略耶城罪行，「這個訊息，敵人必須明白」。他說，如果以色列部隊再度進入神聖的艾克薩清真寺、驅逐巴勒斯坦人民的話，哈瑪斯會發動更多攻擊。該寺院是全以色列第三神聖地，更是猶太教最神聖之地，穆斯林名之為「神聖庇護地」，猶太人稱之為「寺廟山」，史上發生過無數次宗教引起的暴亂事件。

以色列防暴警察10日在艾克薩清真寺外發射催淚彈、震撼彈、橡膠子彈，巴勒斯坦示威者紛紛奔走找地方躲避。（Getty Images）

以色列鎮暴警察7日以來，與在艾克薩清真寺作禮拜的巴勒斯坦穆斯林爆發衝突，是耶路撒冷2017年以來最嚴重的動亂，耶城的緊張情勢加劇。這次動亂中，以色列警方以催淚瓦斯、震撼彈、橡膠子彈驅趕向他們丟擲石塊的巴勒斯坦人。美聯社報導，雙方在寺院圍牆內對峙、衝突時，數十枚催淚瓦斯和震撼彈飛進寺院，民眾逃離時，華麗的地毯上鞋子都來不及穿，一片凌亂。結果，700名巴勒斯坦人受傷，其中500人需住院治療。