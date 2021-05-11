伊朗13快艇逼近 荷莫茲海峽美艦開30槍警告

美國 國防部今天表示，美國海岸防衛隊一艘緝私艇在荷莫茲海峽警告射擊30發子彈，因為有13艘伊朗 海軍快艇逼近這艘緝私艇和其他美國海軍船艦。

這是過去一個月來美國艦艇不得不進行的第2次警告射擊，因為此一地區的伊朗船艦採取了美方所稱的「不安全行為」。在先前一年裡，雙方此類互動相對平靜。

美國國防部發言人柯比表示，這次是因為伊朗快艇逼近美國6艘艦艇到150碼距離，招致美艦進行警告射擊。柯比說，美國海岸防衛隊緝私艇毛伊號以船上50機槍進行警告射擊，直到伊朗快艇離去。

伊沙證實會談中 2016後首見

另一方面，伊朗外交部今天首度證實，伊朗政府與區域宿敵沙烏地阿拉伯 正在會談。這是沙烏地政府2016年與伊朗斷絕外交關係後，雙方第一次高層會談。

媒體之前披露，伊朗與沙烏地官員4月在伊拉克首都巴格達會面。外交界與伊拉克政府消息人士隨後證實相關報導。

伊朗外交部發言人哈蒂柏札德說，會談目的包括討論雙邊和區域議題，但他也表示，現在討論協商細節可能還太早。這次巴格達對談是由伊拉克總理哈德米促成。在英國「金融時報」揭露雙方在4月9日舉行第一場會談前，此事維持秘密進行。

沙烏地阿拉伯在2016年處決備受尊崇的什葉派教士尼姆，引發伊朗抗議者攻擊沙烏地的外交使領館，兩國隨後斷絕關係。

伊朗與沙烏地在葉門、敘利亞、伊拉克等中東國家大打代理人戰爭或彼此衝突。

但美國總統拜登今年上任後，改變中東區域外交考量。華府希望恢復被前總統川普拋棄的伊朗核子協議，也已要求沙國停止與獲得伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）作戰。一些消息人士說，伊朗政府已承諾會運用自身的影響力，讓青年運動停止攻擊鄰國沙烏地阿拉伯，以此交換沙國政府支持核子談判。