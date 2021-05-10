阻止蘇格蘭獨立公投 強生可依這條法律告上法院

在本屆蘇格蘭議會選舉勝選的蘇格蘭民族黨，已表明將發動第二次獨立公投 。如果蘇格蘭公投決定與英國 切斷314年的聯合王國關係，將是繼一個世紀前愛爾蘭獨立之後，對聯合王國的另一次大重擊。

英格蘭女王伊麗莎白一世於1603年逝世後，由蘇格蘭國王詹姆士六世繼承王位，成為詹姆士一世，1707年大不列顛聯合王國正式成立。如今，聯合王國的英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭組成年產值3兆美元的經濟體。

英國首相強生一再拒絕蘇格蘭舉行二次公投的要求，強生的確有權力拒絕。英國1998年通過蘇格蘭法，創立蘇格蘭議會，並將部分權力下放給蘇格蘭，該法規定所有與蘇格蘭和英格蘭聯合王國有關的事務，必須保留給倫敦的英國國會決定。

根據1998年蘇格蘭法的第30章，英國國會得以授權蘇格蘭舉行公投，2014年的公投就是援引此條款。強生2020年1月已拒絕了蘇格蘭二次公投，他當時說，2014年的蘇獨公投是一個世代才有一次的機會，想要再公投，起碼要等到2050年代。

但蘇格蘭民族黨黨魁、蘇格蘭首席部長施特金說，強生若不同意，等於阻撓蘇格蘭民眾以民主方式表達意志，因此她將啟動B計畫，由蘇格蘭議會通過公投法案，自行舉辦公投，在選票上問選民：「蘇格蘭應該是一個獨立的國家嗎？」

任何蘇格蘭議會通過的法律是否逾越蘇格蘭法賦予的權力，可交由英國最高法院裁決，因此，在蘇格蘭公投法實施前，強生可以告上法院，讓最高法院裁決蘇格蘭公投法是否違憲。

英國最高法院前副院長霍普指出，蘇格蘭法是蘇格蘭政府緊箍咒，「他們被精心撰寫的法律條文困住」。但其他專家認為，蘇格蘭法沒那麼死板，杜倫大學憲法專家艾琳．麥哈格說，「有些很好的論點主張，公投法在權力下放範圍內」。

如果英國最高法院封殺蘇獨公投，蘇格蘭民族黨一些成員認為，蘇格蘭應該強行舉辦獨立公投。不過，蘇格蘭民族黨其他成員和法律專家認為，如果蘇獨公投的合法性受質疑，反對獨立的民眾可能乾脆不去投票 ，因而損害公投的可信度。

施特金曾說，她不想違法舉辦獨立公投，因為西班牙加泰隆尼亞自治區2017年舉辦的獨立公投，後來被西班牙最高法院裁定違憲且無效。