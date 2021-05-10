普亭閱兵秀軍力 譴責「恐俄症」針對西方？

俄國9日舉行二次大戰勝利日76周年閱兵儀式，官兵在莫斯科紅場踢正步行進。（Getty Images）

俄國 和西方國家近來關係緊張，總統普亭 9日主持二次世界大戰勝利日76周年閱兵儀式，超過1萬2000名官兵參加，約190件軍事硬體設備、76架戰機和直升機參加閱兵和空中分列式。普亭誓言將「堅定」捍衛國家利益，譴責「恐俄症」等言論日益偏激。

俄國最新的T90M Proryv和T-14 Armata主力戰車，及庫爾干人25裝甲車與迴旋鏢裝甲運兵車等軍事設備參加這次紅場閱兵，俄軍在敘利亞使用的「烏蘭九型」無人戰車也亮相。

颶風防空裝甲車是首次參加遊行，為運輸防空部隊量身訂做，配備強大機槍，用來擊退地面和空中攻擊。其他參與閱兵的先進武器包括伊斯坎德爾短程飛彈系統，射程達500公里，能精準打擊目標。號稱俄國最先進的S-400防空飛彈系統也有亮相，它能探測400公里外的空中目標及攔截60公里外的飛彈。

勝利日閱兵紀念二次大戰蘇聯紅軍擊敗納粹 德國，1991前蘇聯解體後才成為年度盛事。普亭掌權20年來，愈來愈重視利用這個國定假日展現俄國軍力。除了莫斯科紅場，俄國數十個城市9日同步舉辦閱兵遊行活動。

普亭對成千上萬名官兵和退伍軍人發表演說，表示納粹意識形態近來有捲土重來之勢，「有些人又開始宣揚納粹意識形態，著迷於獨占一切的妄想」。這番話似乎在批評西方世界，但克里姆林宮說，普亭只是不滿歐洲的新納粹主義。

他說，「俄國將持續捍衛國際法。同時，我們將堅定捍衛我們國家利益，確保國民安全。」他也譴責「反猶太主義和恐俄症等種族主義和國家優越感口號，變得愈來愈偏激」。

俄國和西方國家近幾周緊張關係接近冷戰時期。俄國被控派出特工在歐洲進行暗殺等行動，與多個歐洲國家和美國互相驅逐外交官。美國和歐盟也針對俄國囚禁異議人士納瓦尼及涉嫌駭客和網軍攻擊，對俄國祭出新制裁。