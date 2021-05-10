以巴衝突連2晚350傷 耶路撒冷緊張情勢高漲

被以色列 兼併的東耶路撒冷今天緊張情勢高漲，因當地數百名巴勒斯坦抗議者本周末與以色列維安部隊發生衝突而掛彩。突尼西亞已呼籲聯合國 安理會10日開會討論當地情勢；阿拉伯國家則紛紛譴責以色列，包括去年同意與以色列關係正常化的蘇丹等4個國家。

中央社引述法新社報導，東耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）院區和舊城（Old City）周邊，近日爆發2017年以來最嚴重的暴力事件，且事件多半發生在夜間。這是受到猶太屯墾者多年來試圖接管巴勒斯坦人的住宅所刺激，各國憂心騷動可能進一步擴大。

據巴勒斯坦紅新月會發布最新受傷人數時，8日夜裡的衝突造成約121名巴勒斯坦人掛彩，他們多半是被橡膠子彈和閃光彈所傷。以色列警方則說共有17名員警受傷。

7日夜裡已有超過220人受傷，且傷者也多半是巴勒斯坦人。以色列警方稍早說巴勒斯坦人朝警察 丟石頭和煙火，接著員警便衝入艾格撒清真寺。

以色列總理內唐雅胡在每周內閣會議前警告，以色列將「果斷且負責任地在耶路撒冷施行法律和秩序」，同時維護「所有宗教的信仰自由」。突尼西亞外交部表示，已呼籲聯合國安理會明天開會討論以巴暴力升溫的問題。

蘇丹、阿聯等4國譴責

去年都同意或已經正常化與以色列外交關係的蘇丹、摩洛哥、阿聯和巴林，紛紛表態批評以色列。

蘇丹外交部昨晚發布聲明，形容以色列在耶路撒冷對待巴勒斯坦人的措施是「鎮壓」，呼籲以色列政府克制。阿聯政府敦促以色列當局負起責任，讓聖地暴力情勢降溫；巴林政府要求以色列政府停止挑釁耶路撒冷人民。

摩洛哥則表達「深度關切」事件，並提到國王穆罕默德六世「認為這類暴力事件可能加劇緊張」。沙烏地阿拉伯外交部也說，沙國「拒絕」以色列把巴勒斯坦家庭撤出耶路撒冷的計畫，並要求恢復1967年以前的邊界。

最高法院原定明天審理把巴勒斯坦人逐出東耶路撒冷希克加拉區（Sheikh Jarrah）住處一案。但路透報導，以色列司法部發言人說，檢察總長曼德布里特今天請求最高法院延後審理此案至少兩周，因此法院將取消明天的審理，並於30天內安排新的日期。