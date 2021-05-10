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報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

阿富汗爆炸案增至58死 受害者幾乎都是女學生

編譯中心／綜合9日電
阿富汗喀布爾一所學校八日遭炸彈攻擊，一名傷者被送到醫院急救。（Getty Images）
阿富汗喀布爾一所學校八日遭炸彈攻擊，一名傷者被送到醫院急救。（Getty Images）

阿富汗首都喀布爾一所學校外8日發生爆炸，官員9日表示，死亡人數已增至58人，醫生正在努力救治至少150名傷者。

官員表示，這起爆炸案是由汽車炸彈及汽車內迫擊砲彈引爆造成，目擊者表示聽到三起劇烈爆炸聲。8日傍晚發生的爆炸案，震撼喀布爾市區什葉派穆斯林聚居區達斯特巴奇。阿富汗穆斯林超過九成是遜尼派，什葉派不到一成，這個什葉派聚居的社區，過去曾遭遜尼派極端分子組成的激進組織「伊斯蘭國（IS）」鎖定攻擊。

目擊民眾向路透表示，除了七、八人外，受害者幾乎都是剛放學準備回家的女學生。

阿富汗總統甘尼8日將這起攻擊案歸咎於神學士叛亂分子，但神學士發言人否認，表示該組織譴責對阿富汗平民發動的任何攻擊行動。

罹難者家屬譴責阿富汗政府和西方強權，未能讓暴力和持續的戰爭畫下句點。

第一批罹難者在喀布爾西區下葬時，停屍間仍在進行認領遺體工作。部分家庭9日仍在找尋失蹤親人，紛紛聚集在醫院外查看牆上的張貼人名，並到停屍間認屍。

在一間私人醫院協助家屬的阿里說：「我們整晚都在將年輕男女的遺體搬至一處墓地，並為這場攻擊案中的每個傷者祈禱。」

他說：「為何不乾脆把我們殺光，結束這場戰爭？」

美國和北約組織留駐阿富汗部隊一周前展開撤軍行動，美國總統拜登下令撤軍任務要在今年9月11日前完成，為這場美國歷時最長戰爭畫下句點。美軍在2001年九一一恐怖攻擊後出兵阿富汗，推翻窩藏九一一主嫌賓拉丹的阿富汗神學士政權，但神學士勢力至今仍控制阿富汗約半數領土。

外國駐軍開始撤離後，阿富汗政府軍與神學士分子間戰鬥激增，雙方都試圖保有戰略中心掌控權。過去政府軍仰賴美軍空中支援，許多人擔心，美軍撤離後政府軍可能難以抵擋神學士攻勢。

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