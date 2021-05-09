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強生頭痛… 蘇格蘭民族黨勝選 將再推蘇獨公投

編譯中心／綜合8日電
蘇格蘭民族黨黨魁施特金（前）慶祝勝選。（路透）
蘇格蘭民族黨黨魁施特金（前）慶祝勝選。（路透）

英國6日進行地方選舉，被認為是首相強生的「期中考」，結果陸續公布，執政保守黨攻下工黨鐵票倉，表現出色；而蘇格蘭民族黨（SNP）則繼續成為蘇格蘭議會最大黨，誓言會推動第二次獨立公投

蘇格蘭民族黨（SNP）在129個席位中奪得64席，未能取得半數的65席，不過同樣支持蘇格蘭獨立的綠黨則拿到8個席位，獨立派在議會穩占多數。民族黨黨魁、蘇格蘭首席大臣斯特金表示，計畫在疫情過後推動蘇格蘭獨立公投。

斯特金表示，英國政府沒有合理理由阻止蘇獨公投，如果英國企圖阻撓，顯示聯合王國內部不是平等關係，「英國不認為聯合王國為自願結合的盟邦，而這本身就是蘇格蘭脫離英國的最佳理由」。預計民族黨會在執政期5年的上半期進行公投，因此2023年年底前會舉行。

蘇格蘭2014年曾進行獨立公投，當時選擇「留英」比率為55%。英相強生去年表示，2014年公投就是「一代人一次機會」，而顯然是這代人拒絕脫英，認為蘇格蘭不應再辦獨立公投。本次選前，強生也強調不會同意公投，「這根本不是時代所需要的」。

斯特金則表示，如果強生堅拒蘇格蘭再辦獨立公投，將會提出法律訴訟。斯特金曾表態不會想舉辦非法的公投，理由是西班牙加泰隆尼亞的前車之鑑；加泰隆尼亞2017年公投宣布獨立，被法院判處違法，最終前功盡棄。

而在野工黨在地方選舉中遭逢一連串挫敗，但倫敦首位穆斯林市長、工黨籍沙迪克汗（Sadiq Khan）今天擊敗保守黨對手贏得連任，為工黨帶來一些喜悅。沙迪克汗這次以得票率55.2%，擊敗得票率44.8%的保守黨對手貝里，但他領先對手的幅度較5年前縮水。

此外，47歲的安德森（Joanne Anderson）以59.2％得票率勝出，成為利物浦首位非裔女性市長。當地的前任工黨籍市長喬安德森（Joe Anderson）去年12月因涉嫌串謀行賄與恐嚇，遭到警方逮捕，他則矢口否認所有罪名。

公投 英國 疫情

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