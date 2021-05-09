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阿富汗女子高校遭恐襲 至少55死逾150傷

編譯中心／綜合8日電
阿富汗一所學校遭攻擊，死傷者多為女學生。（美聯社）
阿富汗一所學校遭攻擊，死傷者多為女學生。（美聯社）

阿富汗首都喀布爾西區一所女子高中的校門口附近，今天下午約4時30分發生巨大爆炸。一位高階安全官員告訴路透，這起爆炸的傷亡已攀升至55人喪生和超過150人受傷，許多受害人是年齡介於11至15歲的女學生，當時正值放學時刻。

美國宣布自本月1日開始自阿富汗撤軍，喀布爾自此處於高度戒備，最近數周阿富汗政府軍和神學士的衝突有加劇迹象，此時發生爆炸格外敏感。

這起重大炸彈攻擊震撼喀布爾西區達斯特巴奇地區，當地是什葉派哈扎拉族聚居社區，經常遭遜尼派伊斯蘭主義激進分子鎖定為攻擊目標。爆炸發生時，居民正外出購物，準備慶祝下周穆斯林神聖齋戒月結束的開齋節。

這名高階安全官員表示，強烈爆炸是汽車炸彈以及緊接著汽車內迫擊砲彈引爆造成。目前阿富汗內政部公布的官方數字仍為30死、52人受傷。

阿富汗一所學校放學時遭炸彈攻擊，罹難者屍體暫放在醫院走廊上待家屬認屍。（美聯社）
阿富汗一所學校放學時遭炸彈攻擊，罹難者屍體暫放在醫院走廊上待家屬認屍。（美聯社）

衛生部發言人表示，多輛救護車馳赴現場搶救傷者，一群憤怒群眾一度在現場毆打救護工作人員。

一名阿富汗官員表示，死者多數為學生，內政部未說明案件細節或原因，僅表示已針對這起爆炸案展開調查。目前尚未有組織出面承認犯案，神學士否認作案，並譴責這起爆炸攻擊；不過，阿富汗總統甘尼把這起攻擊歸咎於神學士。

阿富汗 汽車 內政部

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