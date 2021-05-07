我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

巴西貧民窟槍戰 警陸空圍剿25死

編譯中心／綜合6日電
巴西警方5月6日在里約熱內盧一個貧民區執行任務，多名警員在場戒備。而在今次行動中，有最少25人喪生，當中包括一名警員，亦是當地史上最多死傷的行動。(路透)
巴西警方5月6日在里約熱內盧一個貧民區執行任務，多名警員在場戒備。而在今次行動中，有最少25人喪生，當中包括一名警員，亦是當地史上最多死傷的行動。(路透)

巴西大城里約熱內盧（Rio de Janeiro）一處貧民窟爆發槍戰，警方共出動逾200人打擊組織犯罪，槍戰造成至少25人死亡，其中包括一名員警。另據媒體報導，馬爾地夫前總統暨現任國會議長納希德（Mohamed Nasheed）6日疑似因炸彈爆炸而受傷，已被緊急送往醫院。

香港01報導，警方聲明表示，有關任務是調查販毒集團招攬兒童參與洗劫列車等罪行。警方派出裝甲車及直升機等警力到場。警方進入該貧民區時，疑犯企圖從天台逃走，並與警方駁火。

里約熱內盧爆發槍戰，造成至少25人死亡，其中包括一名員警。(路透)
里約熱內盧爆發槍戰，造成至少25人死亡，其中包括一名員警。(路透)

事件造成至少25人死亡，當中包括兩名輕鐵乘客中被流彈擊中受傷，警方則有三名警員中槍，其中一人頭部受傷，送院後不治；而區內的販毒集團首領亦證實死亡。

馬爾地夫國會議長遇襲

中央社引述法新社報導，馬爾地夫前總統暨現任國會議長納希德6日疑似因炸彈爆炸而受傷，已被緊急送醫。

事件發生在首都瑪萊（Male），當時53歲納希德正要坐上自己的車。一名官員指出有件「看來是某種簡易爆炸裝置，可能是裝在一輛停好的摩托車上」。爆炸發生後，聲響傳遍首都，至少1名保鑣也被送往醫院。

納希德所屬的馬爾地夫民主黨（MDP）在2019年4月的選舉獲得壓倒性勝利，隨後納西德成為國會議長，亦即這個印度洋國家權力第2大的職位。

民主黨 香港 印度

上一則

另類要塞 南韓「白頭大幹」藏著種子金庫

下一則

防堵疫情 多國禁印度船員入港 衝擊堪比運河卡船

延伸閱讀

馬爾地夫議長暨前總統疑遭炸彈攻擊 傷勢不明

馬爾地夫議長暨前總統疑遭炸彈攻擊 傷勢不明
CDC報告：紐約變種病毒 重症、二次感染風險低

CDC報告：紐約變種病毒 重症、二次感染風險低
不只印度疫情慘…非洲南美確診激增醫療崩潰

不只印度疫情慘…非洲南美確診激增醫療崩潰
巴西逾40萬人疫殁 國會質疑總統處理差

巴西逾40萬人疫殁 國會質疑總統處理差

熱門新聞

中國的長征五號B遙二運載火箭4月29日將「天和號」太空站核心艙送進低地軌道後，核心節據指可能將在未來幾天「失控再入」地球大氣層。美聯社

長征火箭未來幾天將「失控再入」專家：中方疏忽了

2021-05-04 08:36
印度裔傳染病專家卡比拉3日因染疫病逝，他生前曾接種兩劑輝瑞疫苗，但仍不敵印度變異病毒。擷自推特

接種2劑疫苗不敵變種病毒 印度裔傳染病專家病逝

2021-05-04 12:10
英國哈利王子的妻子梅根與兒子亞契，攝於2020年5月。梅根曾在重磅專訪聲稱亞契的膚色是他沒能獲封「王子」頭銜的原因之一，但跟夫婦倆關係友好的傳記作家史考比在近日播出的紀錄片承認，梅根「搞錯她對王室章程的解釋」。路透

亞契無王子頭銜涉及膚色？梅根傳記作家承認：她錯了

2021-05-01 07:00
印度新冠疫情嚴重，日增40多萬例確診，創世界新高。圖為上周印度大城孟買市，居民排隊等候接種疫苗。(美聯社)

印度單日死3500人、確診逾40萬 佛奇：快鎖國打疫苗

2021-05-01 23:06
印度媒體報導，日前有遺體在等待火化期間，遭闖入火葬場的一隻流浪狗啃食，部分臉龐硬生消失，引爆印度民眾對園區業者的熊熊怒火。美聯社

等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」

2021-05-02 17:34
梅根與哈利還沒能得到皇室重要成員們的原諒。（路透資料照片）

哈利與梅根慘了？英媒：查理和威廉父子「懲處」正開始

2021-05-04 20:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世