巴西貧民窟槍戰 警陸空圍剿25死

巴西警方5月6日在里約熱內盧一個貧民區執行任務，多名警員在場戒備。而在今次行動中，有最少25人喪生，當中包括一名警員，亦是當地史上最多死傷的行動。(路透)

巴西大城里約熱內盧（Rio de Janeiro）一處貧民窟爆發槍戰，警方共出動逾200人打擊組織犯罪，槍戰造成至少25人死亡，其中包括一名員警。另據媒體報導，馬爾地夫前總統暨現任國會議長納希德（Mohamed Nasheed）6日疑似因炸彈爆炸而受傷，已被緊急送往醫院。

香港 01報導，警方聲明表示，有關任務是調查販毒集團招攬兒童參與洗劫列車等罪行。警方派出裝甲車及直升機等警力到場。警方進入該貧民區時，疑犯企圖從天台逃走，並與警方駁火。

里約熱內盧爆發槍戰，造成至少25人死亡，其中包括一名員警。(路透)

事件造成至少25人死亡，當中包括兩名輕鐵乘客中被流彈擊中受傷，警方則有三名警員中槍，其中一人頭部受傷，送院後不治；而區內的販毒集團首領亦證實死亡。

馬爾地夫國會議長遇襲

中央社引述法新社報導，馬爾地夫前總統暨現任國會議長納希德6日疑似因炸彈爆炸而受傷，已被緊急送醫。

事件發生在首都瑪萊（Male），當時53歲納希德正要坐上自己的車。一名官員指出有件「看來是某種簡易爆炸裝置，可能是裝在一輛停好的摩托車上」。爆炸發生後，聲響傳遍首都，至少1名保鑣也被送往醫院。

納希德所屬的馬爾地夫民主黨 （MDP）在2019年4月的選舉獲得壓倒性勝利，隨後納西德成為國會議長，亦即這個印度 洋國家權力第2大的職位。