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澤西島漁權糾紛 英法互派軍艦對峙

編譯周辰陽、徐榆涵／綜合6日電
法國漁民近日組隊前往澤西島抗議爭漁權，英法都派出軍艦趕往現場。(美聯社)
法國漁民近日組隊前往澤西島抗議爭漁權，英法都派出軍艦趕往現場。(美聯社)

英法兩國近日為英國脫歐後的皇家屬地澤西島（Jersey）捕魚權爆發糾紛，100艘法國漁船組成的船隊已在澤西島集結抗議。緊張對峙後情勢降溫，倫敦下令派往澤西島的兩艘海軍艦艇返航，發動抗議的法國漁民也選擇返家，未封鎖澤西島主要港口。

BBC與衛報報導，英國皇家海軍「塞文河號」（HMS Severn）與「塔馬河」號（HMS Tamar）6日一早被目擊出現在澤西島外圍。法國當局則證實，「阿多斯號」巡邏艦（Military Ops ship Athos）將「緊急」趕去執行「巡邏任務」。

澤西島是在英吉利海峽靠近法國海岸線中的其中一個海峽群島，周邊海域漁產豐富，澤西島其自治政府，法律上不屬於英國領地，但與英國王室有依附關係，且受英國政府保護。

法國指控澤西政府單方面對法國漁民做出限制，不排除切斷島上電力供應作為報復。此外，有100多艘法國漁船準備航向該島以表抗議。

英國首相官邸表示，皇家海軍派艦目的是「監控局勢」，同時應對法國漁民威脅封鎖澤西島的聖赫利爾港（St Helier），但有批評者稱政府使出霹靂手段是為刺激執政的保守黨在全英地方選舉選情。法方則表示，部署「阿多斯號」的目的是確保民眾在海上的安全，同時陪伴正在抗議的法國漁船船隊。

據指出，法方漁船的船員點燃信號彈與豎起標語，雖然場面仍大致維持和平，澤西島漁民迪爾林（Josh Dearing）形容，眼前場面「像是入侵」。

澤西島政府近日根據英歐貿易協定頒布新規，要求法國漁民必須提交他們曾在該島水域進行捕魚活動的證據，才能申請到新的作業執照，引來法方抗議法國漁民受到單方面限制。

澤西島位置圖。(取材自google地圖)
澤西島位置圖。(取材自google地圖)

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