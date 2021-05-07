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英脫歐後首次地方選舉 蘇格蘭議會成焦點

編譯莊蕙嘉／綜合6日電
一群來自修道院的修女前往投票所，為蘇格蘭議會選舉投票。 （美聯社）
一群來自修道院的修女前往投票所，為蘇格蘭議會選舉投票。 （美聯社）

英國6日舉行被稱為「超級星期四」的地方和區域選舉，這是英國脫離歐盟後首次選舉，也是新冠肺炎疫情以來首次，7年前獨立公投鎩羽而歸的蘇格蘭再度成為關注焦點。

這次地方選舉包括英格蘭143個地方議會、蘇格蘭議會、威爾斯議會、倫敦市議會、39席警局局長、13名直選市長及1席國會議員補選。其中一些選舉原訂去年舉行，因疫情而延至今年。

具投票資格選民近4800萬人，當地投票時間至晚間10時，全部開票結果需要數天才能出爐。投票所也嚴格執行防疫措施，包括設備勤消毒，選民保持社交距離並可自備鉛筆圈選選票。

英國首相強生也前往西敏寺地區一個票站投票。

外媒報導，這次地方選舉將測試英國民眾對首相強生的支持度，他帶領英國脫離歐盟及對抗嚴峻疫情。英國染疫死亡人數雖然是歐洲國家中最高，不過施打疫苗速度也是最快。

然而強生最近爆出砸大錢裝修唐寧街官邸的醜聞，部分費用疑來自政治金主捐獻，保守黨憂心衝擊地方選情，強生則毫不在意。

蘇格蘭議會選舉此次備受矚目，蘇格蘭民族黨希望在疫情結束後爭取再次舉行獨立公投。蘇格蘭2014年9月舉行獨立公投，約5成5選民投下反對票。

強生曾說，蘇獨公投終結一個世代的辯論，他5日對此回應：「現在不是舉行輕率、不負責公投的時候。」表示會反對到底。

一名婦女在英格蘭沃靈頓的曼徹斯特市長選舉中投票，這是脫歐後最大規模的一次選舉。 ...
一名婦女在英格蘭沃靈頓的曼徹斯特市長選舉中投票，這是脫歐後最大規模的一次選舉。 （美聯社）

蘇格蘭民族黨黨魁、蘇格蘭首席大臣施特金在疫情期間表現積極，人氣上升，該黨可望拿下議會多數席次。她4日在電視辯論中表示：「挺過這次危機是我的優先要務。」

大多數蘇格蘭民眾反對英國脫歐，因此脫歐助長蘇格蘭追求獨立的心理；但憂心疫情後經濟動盪的疑慮，也有助增加支持留英的蘇格蘭民眾。

選前民調顯示，執政保守黨在英格蘭地區選舉中優勢明顯，來自工黨的倫敦現任市長簡世德有望成功連任。不過，蘇格蘭議會的選舉結果備受關注。分析家指出，如果支持「脫英」獨立的蘇格蘭民族黨獲勝，蘇格蘭舉行第二次獨立公投的可能性將會增加。但也有民調顯示，由於憂慮疫情後的經濟復蘇，減弱了部分蘇格蘭民眾要求獨立的意願。

蘇格蘭保守黨領袖道格拉斯和前領導人露絲在蘇格蘭議會選舉競選期間，在斯特靈城堡前舉...
蘇格蘭保守黨領袖道格拉斯和前領導人露絲在蘇格蘭議會選舉競選期間，在斯特靈城堡前舉牌。 （美聯社）

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