英脫歐後首次地方選舉 蘇格蘭議會成焦點

一群來自修道院的修女前往投票所，為蘇格蘭議會選舉投票。 （美聯社）

英國 6日舉行被稱為「超級星期四」的地方和區域選舉，這是英國脫離歐盟後首次選舉，也是新冠肺炎疫情 以來首次，7年前獨立公投 鎩羽而歸的蘇格蘭再度成為關注焦點。

這次地方選舉包括英格蘭143個地方議會、蘇格蘭議會、威爾斯議會、倫敦市議會、39席警局局長、13名直選市長及1席國會議員補選。其中一些選舉原訂去年舉行，因疫情而延至今年。

具投票資格選民近4800萬人，當地投票時間至晚間10時，全部開票結果需要數天才能出爐。投票所也嚴格執行防疫措施，包括設備勤消毒，選民保持社交距離並可自備鉛筆圈選選票。

英國首相強生也前往西敏寺地區一個票站投票。

外媒報導，這次地方選舉將測試英國民眾對首相強生的支持度，他帶領英國脫離歐盟及對抗嚴峻疫情。英國染疫死亡人數雖然是歐洲國家中最高，不過施打疫苗速度也是最快。

然而強生最近爆出砸大錢裝修唐寧街官邸的醜聞，部分費用疑來自政治金主捐獻，保守黨憂心衝擊地方選情，強生則毫不在意。

蘇格蘭議會選舉此次備受矚目，蘇格蘭民族黨希望在疫情結束後爭取再次舉行獨立公投。蘇格蘭2014年9月舉行獨立公投，約5成5選民投下反對票。

強生曾說，蘇獨公投終結一個世代的辯論，他5日對此回應：「現在不是舉行輕率、不負責公投的時候。」表示會反對到底。

一名婦女在英格蘭沃靈頓的曼徹斯特市長選舉中投票，這是脫歐後最大規模的一次選舉。 （美聯社）

蘇格蘭民族黨黨魁、蘇格蘭首席大臣施特金在疫情期間表現積極，人氣上升，該黨可望拿下議會多數席次。她4日在電視辯論中表示：「挺過這次危機是我的優先要務。」

大多數蘇格蘭民眾反對英國脫歐，因此脫歐助長蘇格蘭追求獨立的心理；但憂心疫情後經濟動盪的疑慮，也有助增加支持留英的蘇格蘭民眾。

選前民調顯示，執政保守黨在英格蘭地區選舉中優勢明顯，來自工黨的倫敦現任市長簡世德有望成功連任。不過，蘇格蘭議會的選舉結果備受關注。分析家指出，如果支持「脫英」獨立的蘇格蘭民族黨獲勝，蘇格蘭舉行第二次獨立公投的可能性將會增加。但也有民調顯示，由於憂慮疫情後的經濟復蘇，減弱了部分蘇格蘭民眾要求獨立的意願。