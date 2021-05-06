欲及早介入國際危機 歐盟提設快速反應部隊

英國軍工公司「重力工業」近日聯合英國皇家海軍發布影片，展示最新研發的「重力噴氣式飛行裝」，猶如鋼鐵人一般，這項技術也使科幻電影中的場景朝現實生活邁進了一大步。（取材自推特）

睽違20年，歐盟 高級官員5日表示，包括德、法在內的14個歐盟國家，提議成立一支快速軍事反應部隊，可以及早介入國際危機。歐盟各國的國防部長將在6日的例行會議中討論這項構想。

這些國家表示，歐盟應該成立一個5000名士兵的旅，可能搭配船艦和飛機，以對需要緊急援助的外國民主政府提供幫助。歐盟在1999年首度討論這個問題，並在2007年成立一支1500人的防務聯合部隊，以回應危機；然而，他們從來沒有參加過戰鬥。

來源：YouTube影片

化身「鋼鐵人」 英軍推噴射飛行裝

與此同時，英國 軍工公司「重力工業」（Gravity Industries）近日聯合英國皇家海軍發布影片，展示最新研發的「重力噴氣式飛行裝」，猶如鋼鐵人一般，這項技術也使科幻電影中的場景朝現實生活邁進了一大步。

研究還透露，美國 特種作戰司令部（U.S. Special Operations Command）也在評估一種速度可超越每小時200英里（322公里）的噴射背包（jetpack）。

重力工業公司創辦人、噴射飛行裝發明人布洛尼（Richard Browning）表示，該公司已經與美國特種作戰司令部成員會面，其中也有海豹突擊隊（SEAL）成員，討論噴射背包在突擊作戰可以提供的戰力。