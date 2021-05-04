加拿大「驕傲男孩」被列恐怖組織宣布解散 不認白人至上

被加拿大政府列為恐怖組織的「驕傲男孩」宣布解散。(Getty Images)

被加拿大 政府列為恐怖組織的「加拿大驕傲男孩」(Proud Boys Canada)，2日發表聲明宣布解散，並強調該團體並未做錯任何事。目前，美國 執法部門仍在追緝闖入國會的暴徒，截至3日已對至少446人提起訴訟，其中包括約20名「驕傲男孩」成員。

綜合媒體報導，加拿大政府今年2月初將「驕傲男孩」列為恐怖組織，創下全球首例。加拿大政府認為他們對安全構成「嚴重且日益加劇的威脅」，並認定他們在1月6日釀成5死的美國國會大廈暴亂事件扮演「關鍵角色」。

對此，「驕傲男孩」發表聲明稱，「事實是，我們從來都不是恐怖分子，或是白人至上 團體」。還說他們是電氣技師、木工、金融業工作者等。此外，他們也強調自己是人父、兄弟、叔伯和兒子。並指控加拿大政府將其列為恐怖組織的決定缺乏證據，完全是出於政治動機。

「驕傲男孩」組織2日在美國「驕傲男孩」的Telegram帳號上發表聲明，宣布解散。

據悉，「驕傲男孩」創立於2006年，初期在美國和加拿大只是抗議政治正確以及宣揚男性陽剛之氣，但後來卻日益激近和暴力，甚至持槍出現在各種示威活動現場。

最初只是反對「政治正確」的俱樂部，但很快變得越來越激進和暴力，經常持槍出現在各種示威活動現場。如今，外界普遍視其為極右翼白人至上組織。「驕傲男孩」亦是美國前總統川普的鐵粉，去年大選前後為其「衝鋒陷陣」。

美國執法部門迄今已逮捕並起訴約20名參與國會暴亂的「驕傲男孩」成員，以及至少6名與該組織有關聯人士，罪名包括串謀、襲警、非法闖入受限區域和破壞政府財產等。

據「今日美國報」(USA Today)報導，加拿大是全球第一個把「驕傲男孩」列為恐怖實體的國家。銀行和金融機構將可以凍結「驕傲男孩」的資產，而加拿大人在知情狀況下，與被列為恐怖實體的團體進行資產交易是犯罪行為；加拿大也可以禁止這個組織的所有成員入境。