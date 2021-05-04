G7外長會議 布林肯與日韓談對北韓新方針

美國國務卿布林肯(右)在倫敦與南韓外長鄭義溶(左)會面時打招呼。 (取材自推特)

美國 國務卿布林肯 （Antony Blinken）今天為七大工業國集團（G7）兩年來第一場面對面會談揭開序幕，他向日本與南韓外長提出美國新政府對於北韓 的最新方針。

中央社引述法新社報導，新冠病毒正在印度肆虐，但西方世界的疫情已逐漸控制下來。英國迎接G7外長到訪倫敦，以討論後疫情時期的議程，同時為下月在英格蘭西南部的G7峰會做準備。

這場為期3天的外長會議也將討論與俄羅斯、中國的關係日趨緊繃，以及恢復伊朗核子協議的外交行動。印度、南韓、南非與東南亞國家協會（ASEAN）主席國汶萊也收到邀請。

美國總統拜登幾天前剛完成檢討北韓政策。在當局實施限制行動等嚴格防疫措施的情況下，布林肯今天在飯店內分別與日本外相和南韓外長會面。

南韓外交部長鄭義溶表示：「我們很感謝在貴國完成政策檢討後，能有這次機會與美國深度討論。」路透報導，美國國務院發言人普萊斯則說：「布林肯國務卿與鄭部長重申美國與大韓民國的聯盟，是印太地區與全球和平、安全和繁榮的關鍵。」

國務院並表示，布林肯與日本外務大臣茂木敏充在會中「同表對北韓核子和彈道飛彈計畫的疑慮」。聲明表示，兩人同意與南韓共同為「朝鮮半島非核化」而努力。

布林肯也敦促北韓把握美國已更新政策途徑的機會，化解發展核武導致的僵局。布林肯在與英國外相拉布會談後說：「我希望北韓把握機會，展開外交交往，以了解是否有辦法向著朝鮮半島全面非核化的目標邁進。」他說，是否要對外交往，須由北韓決定。

對俄關係方面，布林肯表示，美國希望對俄羅斯維持比較穩定的關係，不過這高度取決於俄國決定好鬥到何種程度。布林肯說：「拜登總統長久以來的態度十分明確，包括在他就任總統之前，即俄羅斯若決定魯莽或好鬥行事，我們也會奉陪。但我們並不希望情況惡化，而寧可維持一個比較穩定且可以預測的對俄關係。」