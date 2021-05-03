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南韓執政黨黨魁「對日強硬派」當選 文在寅聲勢慘跌

編譯中心／綜合2日電
南韓執政黨「共同民主黨」2日召開黨大會選出新任黨魁，由58歲的國會議員宋永吉當選。（臉書）
南韓執政黨「共同民主黨」2日召開黨大會選出新任黨魁，由58歲的國會議員宋永吉當選。（臉書）

南韓執政黨「共同民主黨」今天召開黨大會選出新任黨魁，由58歲的國會議員宋永吉當選。日媒指出，宋永吉是對日強硬派，經常說出過激的言論。

朝日新聞報導，宋永吉當選共同民主黨的黨魁。他在當選後表示，明年春天南韓將舉行總統大選，他期待率領全黨讓黨籍總統候選人勝選。韓聯社報導，今天共同民主黨的黨魁選舉，宋永吉得票率35.6%、親文在寅派的候選人、議員洪永杓得票率35.01%。

宋永吉與親總統文在寅的政治團體保持距離，今後，文在寅在黨內的凝聚力可能下降。南韓蓋洛普4月30日公布民調顯示，文在寅的支持率為29%，首度跌破3成，南韓政壇及媒體很多人認為文在寅「跛腳化」將愈來愈明顯。

共同民主黨於4月7日舉行的首爾市及釜山市市長選舉慘輸給最大在野黨，為了明年3月的總統大選能勝選，共同民主黨的新執行部當務之急就是重振全黨士氣。

宋永吉是一名律師，曾從事民主化運動，並當過5任國會議員，2010年6月當選仁川市長。2017年南韓總統大選時，宋永吉擔任文在寅競選陣營的總召，文在寅當選總統後，宋永吉曾任總統特使訪問俄羅斯。目前擔任國會外交統一委員長等職。

文在寅 民主黨 南韓

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