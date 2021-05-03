我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

英相醜聞衝擊選情 保守黨民調：只領先工黨1個百分點

編譯中心／綜合2日電
英國地方大選在即，首相強生卻爆出多起醜聞，恐影響選情。(路透)
英國地方大選在即，首相強生卻爆出多起醜聞，恐影響選情。(路透)

英國地方大選在即，首相強生卻爆出砸大錢裝潢官邸、要求支持者贊助育兒費等負面消息，令執政保守黨選情堪憂。一名黨內高階人士今天開第一槍，要求強生若裝潢經費違規屬實，必須下台。

「星期日泰晤士報」早前報導，強生約花20萬英鎊（約27.6萬美元）重新裝潢唐寧街官邸，其中一張帳單由一名保守黨金主直接支付。但這筆「實物福利」（benefit-in-kind）須向稅務當局申報。報導還說，一名保守黨金主被要求支付強生幼子威爾佛瑞德的褓母費。這名金主直言：「我不介意付傳單費，但我痛恨實際上替首相嬰兒擦屁股的錢也要求我買單。」

英國選舉委員會4月28日表示，他們有理由懷疑首相官邸重新裝潢的經費可能違規，並宣布展開調查，並可能動用警方，以釐清保守黨收受的任何捐款是否都合法申報。

儘管強生一再表示官邸裝修費是他自掏腰包，也駁斥消息是「一堆胡說八道」。但在野工黨和其他人則指出，強生沒回答裝潢費是否由一名保守黨金主私下贊助。

衛報報導，調查公司Opinium的最新民調顯示，保守黨相較於工黨的領先優勢，在一周內從11%縮小至5%。「星期日泰晤士報」的民調更顯示，保守黨僅領先工黨1個百分點。此外，去年接替柯賓出任工黨黨魁的施凱爾，在最新民調中淨支持率由1%升至8%，而強生卻從1%降至負6%。

工黨先前不斷攻擊強生政府「道德低落」，顯然已開始奏效。

保守黨蘇格蘭黨部主任羅斯也選擇與強生切割，他今天接受BBC訪問時，被問到強生若違反「大臣守則」是否應辭職，回答：「當然。」保守黨在蘇格蘭面臨挺獨政黨搶票，羅斯正努力拉抬選情。

儘管大部分保守黨官員力挺強生，堅稱醜聞對政府當局影響不大，但多家媒體分析，強生毫無疑問正面臨執政危機。目前，在強生「裝修門」醜聞曝光後，約42%民眾認為他「腐敗」或「大體上腐敗」，只有6%相信他清白無辜。

民調 英國 帳單

上一則

南韓執政黨黨魁「對日強硬派」當選 文在寅聲勢慘跌

下一則

不只印度疫情慘…非洲南美確診激增醫療崩潰

延伸閱讀

英相強生官邸裝潢費爆違規疑雲 衝擊保守黨地方選情

英相強生官邸裝潢費爆違規疑雲 衝擊保守黨地方選情
英相私人手機號碼網上流傳15年 直到本週還在用

英相私人手機號碼網上流傳15年 直到本週還在用
洩密風波延燒 英相傳曾冷血拒封城 「寧見屍堆如山」

洩密風波延燒 英相傳曾冷血拒封城 「寧見屍堆如山」
英相強生被爆冷血發言：寧可屍體堆疊也不封城

英相強生被爆冷血發言：寧可屍體堆疊也不封城

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
(取材自NHK速報)

色慾荒誕的13億懸疑殺人：日本77歲富豪獵奇死

2021-04-28 08:30
野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（截圖自日網livedoor.com）

日77歲富豪曾睡4千人 家中暴斃 AV女優嫩妻涉案遭逮

2021-04-27 23:40
印度染疫死亡人數在28日突破20萬大關，圖為當日新德里一處火葬場工作人員抬著一具遺體準備進行火化。（路透）

印度氧氣價飆10倍 居印華人：患者須自帶否則活活憋死

2021-04-28 22:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員