英相醜聞衝擊選情 保守黨民調：只領先工黨1個百分點

英國地方大選在即，首相強生卻爆出多起醜聞，恐影響選情。(路透)

英國 地方大選在即，首相強生卻爆出砸大錢裝潢官邸、要求支持者贊助育兒費等負面消息，令執政保守黨選情堪憂。一名黨內高階人士今天開第一槍，要求強生若裝潢經費違規屬實，必須下台。

「星期日泰晤士報」早前報導，強生約花20萬英鎊（約27.6萬美元）重新裝潢唐寧街官邸，其中一張帳單 由一名保守黨金主直接支付。但這筆「實物福利」（benefit-in-kind）須向稅務當局申報。報導還說，一名保守黨金主被要求支付強生幼子威爾佛瑞德的褓母費。這名金主直言：「我不介意付傳單費，但我痛恨實際上替首相嬰兒擦屁股的錢也要求我買單。」

英國選舉委員會4月28日表示，他們有理由懷疑首相官邸重新裝潢的經費可能違規，並宣布展開調查，並可能動用警方，以釐清保守黨收受的任何捐款是否都合法申報。

儘管強生一再表示官邸裝修費是他自掏腰包，也駁斥消息是「一堆胡說八道」。但在野工黨和其他人則指出，強生沒回答裝潢費是否由一名保守黨金主私下贊助。

衛報報導，調查公司Opinium的最新民調 顯示，保守黨相較於工黨的領先優勢，在一周內從11%縮小至5%。「星期日泰晤士報」的民調更顯示，保守黨僅領先工黨1個百分點。此外，去年接替柯賓出任工黨黨魁的施凱爾，在最新民調中淨支持率由1%升至8%，而強生卻從1%降至負6%。

工黨先前不斷攻擊強生政府「道德低落」，顯然已開始奏效。

保守黨蘇格蘭黨部主任羅斯也選擇與強生切割，他今天接受BBC訪問時，被問到強生若違反「大臣守則」是否應辭職，回答：「當然。」保守黨在蘇格蘭面臨挺獨政黨搶票，羅斯正努力拉抬選情。

儘管大部分保守黨官員力挺強生，堅稱醜聞對政府當局影響不大，但多家媒體分析，強生毫無疑問正面臨執政危機。目前，在強生「裝修門」醜聞曝光後，約42%民眾認為他「腐敗」或「大體上腐敗」，只有6%相信他清白無辜。