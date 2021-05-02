金正恩下命「看韓劇關15年」 1萬學生自首求減刑

關於金正恩的暴行，透過外媒的報導時有所聞，(路透資料照片)

南韓 媒體報導，北韓 領袖金正恩 近期指示嚴加注意年輕人思想及穿著，禁止觀看南韓電影、戲劇的懲罰也隨之加重。北韓消息人士表示，已有超過一萬名學生向當局自首，以求減刑。

南韓「國民日報」引述北韓消息人士報導，近來下達至北韓各市、道勞動黨委員會的指示中提到，去年底某都市有1萬名學生自首觀看「違法影像」，上繳5000多台DVD播放器。

北韓去年12月修訂反動思想文化背景法，散布南韓影像者可處死刑、觀看者則處15年有期徒刑，正式向「韓流」宣戰。除戲劇、電影等影像外，書籍、照片也在管制範圍內，操南韓口音者可處2年徒刑。針對南韓文化內容的管制工作主要由「109聯合小組」主導，該小組又稱「南韓戲劇視聽管制組」，2015年曾在南浦市大規模掃蕩數千起觀看違法影像案件。

報導說，北韓當局雖對違法者祭出嚴刑，但同時以「自首無罪」方式鼓勵人民自首，可能是考慮光是強化管制、處罰機制，並不足以全盤摘除在民間蓬勃傳播的韓流。消息人士也說，若光是自首的人就有1萬名，「沒自首的人肯定更多」。

處決批評者…亂槍射成肉醬

金正恩對年輕國民採取懷柔態度，但對官員、知名人士就毫不仁慈。近日傳出他不滿平壤綜合醫院建設工程延宕、購買中國設備而處死高官。據「每日NK」報導，金正恩原下令平壤綜合醫院要使用德國醫療設備，但他4月底獲報有幹部私自改向中國以更優惠的價格進口設備。他震怒之下，立即下令將相關負責官員處死，另有20名軍人與工人在醫院施工現場，因不明原因墜樓慘死。

另據脫北記者朱成夏表示，根據北韓消息人士線報，金正恩2月與李雪主前往萬壽台藝術劇場觀賞表演，並在結束後豎起大拇指稱讚表演者。不料在事後檢討會時，國家功勳合唱團的指揮家柳賢宇對此不屑表示，「明明表演那麼爛，竟還稱讚得下去……真的是什麼事都可以稱讚耶！」

事後有人向金正恩告密，於是柳賢宇被抓來，在所有表演者面前，遭3名持有AK-47步槍的士兵以近距離射擊，總計90發子彈讓柳賢宇成為「人肉盾牌」。之後滿地屍塊被裝進麻袋，草草處置。