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巴勒斯坦15年來首次大選延後 自治政府主席挨轟

編譯中心／綜合30日電

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯今天宣布將延後大選，直到以色列保證被它兼併的東耶路撒冷能投票為止。巴勒斯坦上次大選在2006年，如今阿巴斯將選舉延後，引來內外批評。

法新社報導，阿巴斯（Mahmud Abbas）在一場巴勒斯坦跨派系會議中說，他已籲請國際社會，力促以色列允許耶路撒冷（Jerusalem）東城能有造勢和投票活動。東耶路撒冷在1967年被以色列兼併，巴勒斯坦人宣稱，這個城區是他們未來建國後的首都。

目前巴勒斯坦預定5月22日和7月31日先後舉行立法委員會和自治政府主席選舉，阿巴斯卻說，由於以色列尚未就東耶路撒冷提供任何保證，因此不能舉行選舉。

約旦河西岸（West Bank）和加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人都希望，等候15年的此次選舉有助於修復巴勒斯坦分裂的政治體系。

目前約旦河西岸是由阿巴斯領導的世俗派「法塔組織」（Fatah）控制，加薩走廊則是由法塔的長期對手「哈瑪斯集團」（Hamas）管理。

這次大選得以安排，是因為法塔組織與哈瑪斯集團達成了協議。

哈瑪斯今天抨擊，阿巴斯延後選舉是對「（雙方）夥伴關係發動政變」；並說，阿巴斯「必須為這項決定及其後果負全責」。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天也譴責阿巴斯延後大選的決定。

批評阿巴斯的人先前即已指控，阿巴斯會利用東耶路撒冷問題來爭取時間，因為法塔的政治前景惡化。

外界認為，被多數西方國家視作恐怖團體的哈瑪斯比法塔有組織，具備在約旦河西岸得勢的條件。

以色列 投票

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