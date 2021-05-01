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數十名法國軍人簽署「警告內戰」公開信 面臨懲處

編譯中心／綜合30日電

一群法國軍人近日簽署一封公開信，內容警告法國內政失當可能引發「內戰」，其中包含半退役軍官和將領。法國參謀總長勒匡特今天說，這些軍人面臨紀律處分到強迫退役不等懲處。

中央社引述法新社報導，法國右翼週刊「現今價值」（Valeurs Actuelles）上週刊登一封數百人連署的公開信，內容警告，若法國政府未有效採取行動對抗居民多為移民的郊區「那幫人」或其他「藐視我們國家」的團體，將導致「內戰」並造成數以千計的人死亡。

連署人當中，約有20名接近退役但隨時可恢復為現役的將領。勒匡特（Francois Lecointre）接受「巴黎人報」（Le Parisian）訪問時表示，這些人將由一個高級軍事委員會傳訊，每個人可能面臨「被除役」，代表「立即遭到退役」。

勒匡特說，最終懲處將由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）做出決定，並簽署他們的解職令。

針對這起罕見的法國軍方人士干預政治事件，總理卡斯特克斯（Jean Castex）形容是「違背所有我們共和國原則及軍隊榮譽感和職責所採取的行動」。

勒匡特還說，另有18名參與連署且已確認身分的現役軍人，包括4名軍官，則將受到「軍事紀律處分」。

儘管公開信主要發起人據稱和法國極右派反移民運動有關連，但勒匡特否認法軍內部有任何極右派極端化的情況。

勒匡特說：「軍隊是共和的，沒有政治傾向，它是法國社會的縮影。」他譴責這是連署公開信的將領「試圖操控」軍方所「令人無法接受」的行為。

這封公開信指責法國政府政策「散漫」，恐將導致情勢混亂，造成「我們的現役同胞」必須「介入一場為了保護我們文明價值的危險任務」。

移民 馬克宏

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