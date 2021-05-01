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文在寅想促美朝對談困難重重… 最怕讓中國不滿

記者郭崇倫／綜合30日電
南韓總統文在寅（左）將於5月21日訪問白宮，他4月30日在首爾接種第二劑AZ疫苗。（歐新社）
南韓總統文在寅（左）將於5月21日訪問白宮，他4月30日在首爾接種第二劑AZ疫苗。（歐新社）

繼美日峰會之後，南韓總統文在寅也將於5月21日訪問白宮，與拜登總統舉行美韓峰會。雖然議題很多，譬如南韓從美國獲得新冠疫苗，以及南韓參與美國組建的「半導體供應網」；但是文在寅念茲在茲的，還是重啟北韓無核化與韓半島和平進程。

北韓無核化是老問題，也是困擾每一個美國新總統的問題，但是文在寅要與拜登談出結果，要看下面四個因素的交互影響：

首先，美國的北韓政策已敲定。拜登政府改採新做法，將透過外交手段迫使北韓放棄核子武器和彈道飛彈，而非尋求與北韓領導人金正恩達成重大協議。行動細節尚未透露。

其次，東北亞盟友能否協同一致？3月中旬美國與日本、南韓的兩場二加二會議中，都談到了北韓議題，據說拜登正在考慮召集韓日領導人，舉行美日韓高峰會，目前看來，日本一定會配合，但南韓政府則因中國而猶豫。

美方將要求南韓改善韓日關係，以便牽制中國，這讓南韓左右為難；南韓一直被認為是美國亞太盟國中最弱的一環，南韓不僅不願意加入美日韓的東北亞聯盟，連加入四方安全對話也很遲疑。

第三，中國會怎麼考慮北韓半島的戰略態勢？在經過一年多的疫情隔絕之後，中朝之間開始恢復往來，北韓駐中國大使李龍男3月中旬到任後，代金正恩向習近平發送了口信，通報了勞動黨第八次代表大會的情況；中國外交部也新任命劉曉明為懸缺已久的北韓半島事務特別代表，準備即將開始新一波的外交折衝。

中國同時也在向南韓施壓，要求南韓選邊站，南韓在經貿、外交方面都無法離開中國，就像在安全、科技方面依賴美國一樣，至少這讓首爾在美中之間維持中立。

最後，不要忘了北韓雖然因為疫情隔絕，經濟崩盤，但軍事能力仍在不斷發展。除了極音速飛彈「伊斯坎德爾」的北韓版已經測試成功，潛射飛彈（SLBM）能力也備受國際關注。日前美國衛星照片拍攝到了北韓潛水駁船正移動靠岸，可能是準備SLBM試射的徵兆。如果北韓試射潛射飛彈成功，意味著美國將不敢輕舉妄動。

現在是文在寅總統任期的最後一年，在首爾與釜山市長補選大敗之後，據南韓蓋洛普4月30日發布的民調，南韓民眾對文在寅施政表現的好評率降至29%，創任內新低。文在寅唯一剩下的可能政績就是對北政策，但是上面四個因素，他沒有一個可以控制，文在寅要在美韓峰會中勸拜登立刻與北韓進行對話，恐怕是不可能的任務。

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