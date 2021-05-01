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烏俄邊界不寧…美卿布林肯5月訪烏克蘭相挺

記者張文馨／華盛頓報導

美國國務院4月30日表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）下月3到5日將訪問歐洲，參與七大工業國組織（G7）的部長會議，為美國總統拜登6月參與G7峰會作準備；此外，在俄烏關係與美俄關係都緊繃的狀況下，布林肯將訪問烏克蘭，重申美國支持烏克蘭主權和領土完整。

布林肯訪問烏克蘭之後，美國總統拜登將在第三國與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行峰會，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）30日在一場智庫研討會透露，他今天已跟俄羅斯國安顧問討論，預計今年夏天在歐洲某國安排雙邊領袖峰會，目前時間和地點都未確定，正在積極討論中，意在建立兩國之間更好的理解，以及朝向穩定、可預測的雙邊關係。

國務院國際組織局資深官員巴克斯－拉格爾斯（Erika Barks-Ruggles）在電話背景簡報會上表示，今年的G7（美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本）議題包含新冠肺炎、經濟復甦、氣候危機、人權等，4日登場的G7會議將以中國大陸議題開頭，盟國間將討論如何從實力出發，應對集體挑戰；接下來的會議，將討論共同關切的地緣政治問題。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過聲明表示，布林肯將在5月3日到5日在英國倫敦參與G7部長會議，包括民主價值觀、疫情、經濟、氣候變遷、人權、糧食安全等都在議程上。

此外，布林肯將參與部長級會議，與包括澳洲、印度、南韓和東協輪值主席汶萊等外長交流；布林肯也將與英國首相強生（Boris Johnson）及外交部長拉布（Dominic Raab）會談，討論兩國在解決全球問題的優先事項。

普萊斯表示，布林肯將在5日到6日前往烏克蘭首都基輔，與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）以及烏克蘭民間代表會面。

普萊斯說，美國重申在面對俄羅斯不間斷的侵略行為時，美國堅定不移地支持烏克蘭的主權與領土完整，並鼓勵烏克蘭推動制度改革，打擊腐敗對於確保烏克蘭的民主制度、經濟繁榮和歐洲大西洋的未來都至關重要。

被問到美國聯邦調查局（FBI）正在調查美國前總統川普私人律師朱利安尼（Rudolph Giuliani）在烏克蘭的商業往來，美國國務院歐亞事務代理助卿瑞克（Phil Reeker）表示，這場活動不需要與美國國內問題做連結，美國仍持續支持幫助烏克蘭及烏克蘭人民，並推動烏克蘭的反貪和透明。

俄羅斯近日在烏克蘭和克里米亞的邊界，集結超過10萬軍力，升高緊張氣氛，挑戰烏俄關係與北約；俄羅斯在23日宣布讓軍隊回到原本駐地，瑞克表示，美國仍持續密切關注區域局勢。

美國 烏克蘭 布林肯

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