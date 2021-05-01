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美對朝策略敲定 拜登：以外交逼迫北韓放棄核武

編譯中心／綜合30日電

白宮發言人莎琪30日表示，拜登總統已敲定對北韓的新策略，將透過外交手段迫使北韓放棄核子武器和彈道飛彈，而非尋求與北韓領導人金正恩達成重大協議，北韓全面非核化仍是目標。

美「全面非核化」目標不變

中央廣播電台引述法新社報導，莎琪說，美國過去4任總統都未能促使北韓斷然放棄核武，拜登的策略將是採取最近兩任總統的中間路線。

拜登的前任、共和黨籍的川普曾與金正恩舉行過3次高峰會，但除了讓北韓暫停自2017年以來的核子試爆和飛彈試射之外，並未取得突破性進展。至於川普的前任、民主黨籍總統歐巴馬，則是拒絕與北韓進行認真的外交接觸，北韓方面也沒有任何降低緊張的行動。

莎琪說：「我們的政策將不會聚焦於達成重大協議，也不會依賴戰略耐心；相反的，美國將追求校準後的實用方法，以開放態度並願意以外交與北韓取得實際進展，以及加強美國與盟友的安全。」

對於拜登政府的外交叩門，北韓至今仍拒絕回應，而是堅持美國和其盟國必須先解除因為武器計畫而施加的制裁。

莎琪並未透露拜登政府將與盟國採取的下個行動的細節。美國專門研究北韓問題的網站「北緯38度」(38 North)執行總編輯陶恩(Jenny Town)表示，拜登政策的大致規劃，目前看來還不錯，「但評估新策略能有多成功，細節才是最大的關鍵。必須見到更多，才能有評斷」。

北韓今年3月在日本海域附近進行兩次疑似彈道飛彈試射。而北韓可能重新測試核子設施的關切，也日益升高。白宮並未說明，美國政府是否會讓步，以換取北韓重回談判桌。

朝「自殺式無人機」可精確執行任務

此外，據南韓朝鮮日報報導，北韓已完成小型「自殺式無人機」測試，領導人金正恩對此相當滿意，稱此次研究替北韓人民軍的進步和實力奠下基石。報導指，北韓軍方已從4月15日起開始量產，預計今年11月正式投入使用。

據報導，北韓從10日開始在平安北道進行測試，並在15日、即已故領導人金日成冥壽前完成所有測試。北韓聲稱，該無人機能深入南韓的重要軍事設施展開偵察行動，並且可以執行「精確的自殺式襲擊」任務。

金正恩在今年1月召開的第8次全國代表大會上就曾表示，無人機的開發將是該國的重要任務，軍方計畫未來五年繼續加強無人機的發展。研究人員也透露，這款無人機能針對南韓的設備啟動「鉗形攻勢」。

北韓 拜登 美國

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