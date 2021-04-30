誰讓10萬人擠上山？以色列篝火節44死踩踏慘案

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「好不容易撐過瘟疫，卻碰上了這種死亡災難...」以色列 北境的猶太 教名勝莫蘭山，29日晚間發生了死傷慘烈的大規模踩踏事故。為慶祝年度宗教大日、去年因疫被迫取消的「篝火節」，超過10萬名正統派猶太教徒，大舉湧進莫蘭山徹夜慶祝。但現場山路擁擠，出入口地勢狹窄陡坡，因此在警方防疫管控失敗、人潮嚴重爆滿的狀況下，上萬參拜者突然恐慌失控、彼此窄路踩踏。

儘管慘案發生後，以色列緊急出動數千軍隊封鎖周邊交通、禁止人潮繼續湧入；但截至30日清晨為止，現場已知至少44人被活活踩死，恐成近20年來死傷最慘的公安事件。

一年一度的「篝火節」（ Lag B'omer ），是猶太信仰習俗「數算俄梅珥」（逾越節至五旬節50天）中的第33日，其傳統上會有盛大的篝火慶典，各地也都會趁著儀式舉行婚禮，是一個聚集人潮、徹夜狂歡歌舞的歡騰節日。而本回事發的莫蘭山，則又是篝火節慶典活動中，宗教意義最為濃厚的猶太教賢者聖墓。

由於去年此際，以色列與全世界都遭遇了COVID-19的瘟疫侵襲，為避免宗教群聚惡化感染，2020年的篝火節活動，也在各方的自肅呼籲與壓力下，因防疫問題全境取消。然而一年過後，以色列已有53％的人口完成兩劑疫苗注射，並於4月開始大規模解封——於是，本年度舉辦於4月29~30日深夜的篝火節，也成為疫情 爆發以來，以色列國內第一個被允許大規模人潮群聚的「正常宗教慶典」。

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篝火節的活動，原本是唱歌跳舞、圍火狂歡的歡欣祭典，作為「疫情解封」的慶祝也再適合不過——沒想到無法收拾的死亡悲劇，卻無妄降臨。

綜合以色列《國土報》、《耶路撒冷郵報》、《以色列時報》與國內電視台的目擊說法。莫蘭山的人群死亡慘案，發生在4月29日晚間，當時以色列的急救與民防單位突然接到了大型事故通報，指莫蘭山篝火節的慶祝活動「發生了舞台崩塌意外...現場死傷狼藉」。

消息傳出的第一時間，狀況極為混亂。各路媒體只知道「莫蘭山出事」，卻都聯絡不上現場單位——這是因為光是29日夜間，莫蘭山的篝火節活動就湧入超過10萬信眾。現場狹窄陡長的山路，被萬頭鑽動、如海浪一半的人潮給嚴重塞爆，這不僅癱瘓了交通出入，更讓區域電信系統超載中斷，網路、電話完全無法使用。

前線資訊的混亂，第一時間也引發了後方支援的資訊恐慌。直到現場警力回報之後，以色列中央政府才獲知大事不妙，因為現場回傳的畫面並不是舞台倒塌，而是過載失控的人群在山路上「山崩式地彼此踩踏」。

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莫蘭山的事發現場，起初亂成一團，現場警力、大會廣播都無法阻止採踏海嘯的恐慌。在此期間，前線指揮鏈沒有辦法有效疏散人潮，直到中央緊急調來了軍隊支援——醫療兵團緊急空降救人；陸軍部隊緊急封鎖莫蘭山的聯外道路、阻止人潮繼續湧入祭典；工兵部隊緊急搭設野戰醫院兼前線救災指揮中心，

「...一方面指揮醫療後送，但更重要的任務是疏散人潮，並從混亂的踩踏現場尋回罹難者屍體。」

截至4月30日清晨為止，以色列當局已在莫蘭山慶典周邊，尋獲至少44具屍體；因踩踏、窒息、或其他健康因素而送醫者，更超過百人——但由於悲劇爆發當下，會場內外至少有10萬人群聚（24小時內預計的總參與人數預計有20萬人），因此光是疏散、疏運、後送與清理現場，各路的民防單位與以色列軍團，就已亂得不可開交，切確的死傷資訊、事故原因，亦難以在第一時間確認釐清。

「當時我正找到路邊的位置坐下來打算吃些東西，接著我就聽到了震耳欲聾的人群慘叫。」一名參與祭典的幾名目擊者艾維，對《國土報》驚恐地回憶：

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「我們衝到現場想要幫忙，結果只看見滿地擠壓成一團的人體。當時大概是晚間10點左右，現在幾具屍體已經變成了幾十具屍體了...事故發生得太過突然，才幾秒鐘的時間，原本走得好好的人群，就像骨牌海浪一般前衝跌倒、彼此恐慌踩踏，一切真的太恐怖了。」

以色列警方表示，莫蘭山之所以會爆發死亡事故，很可能是因為現場山路通道狹窄、事發的下坡路段又濕滑，因此才會有人失足跌倒，並「意外觸發」大規模的踩踏悲劇。但切確的原因與具體經過，「就現階段而言還沒辦法確認，目前的重點是急救與疏散，肇事原因與悲劇經過，只能靜待檢察官事後調查。」

但對此，現場生還的目擊者們與大會醫療隊，卻有不一樣的災難說法。

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警方認為，莫蘭山會場擠入過量信眾、超過10萬人的超載數量，恐是造成悲劇的主因；但像是《以色列時報》等保守派媒體卻質疑：莫蘭山的篝火節慶典，雖然是疫情爆發以來、以色列境內最大的單一群聚人潮，「但10萬人的數字，比起往年常態卻已是『相對人少』。」為何過往20年都沒有出過意外，今日卻一發不可收拾？

目擊者們對媒體表示：悲劇爆發當時，山路通道上之所以會「人潮塞爆」，是因為現場調控人潮出入的以色列警察，「為了管制山上人潮，而封鎖主要出入口。」因此眾人才會被引導到狹窄下坡的停車場臨時便道，誰知水泄不通的人龍反因此爆發推擠踩踏的死亡慘劇。

那麼警察為什麼要突然在典禮高潮之際，無端封鎖主要通道呢？這是因為以色列雖然已經鬆綁防疫限制，但內政部仍對篝火節祭典，設有至多1,000人的「群聚限制」——雖然此一門檻老早就被衝破而無法控制，但當時慶典會場的收容人數也已超過公共安全上限，因此現場警隊才會為了「減緩人流進入」出此下策。

不過對此，警隊方面卻也不滿地向《國土報》抱屈：

「警隊指揮官真的已經很盡力了，這就是意外！誰能避免有人在走路時摔倒所觸發的連鎖意外？莫蘭山的維安警隊已經花了好幾個星期的時間，縝密的來安排疏散與人潮管控，我們真的已經盡力了！這是貌似人禍的天災，我們真的沒辦法預防這種悲劇。」

莫蘭山的踩踏悲劇，已成為以色列承平時代遭遇最嚴重的公共安全事故之一。但由於現場參與祭典的十萬信眾，大多是猶太教極端正統派、奉神秘主義的「哈西迪猶太教徒」。因此整起事件所引起的各方反應，也讓教派族群關係頗為敏感的以色列猶太教社群，掀起了頗為微妙的各方回應。

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哈西迪猶太教徒之所以要趁著篝火節在莫蘭山大集結，主要的原因就是為了紀念這個節日由來的宗教賢者、安葬於此山的2世紀傳奇拉比——西蒙．巴爾．約海（Shimon bar Yochai，又稱「拉西比」）。

根據猶太教的經典傳說，拉希比生於「猶太戰爭」、猶太人的第二聖殿被羅馬軍團攻佔焚毀後。當時他因為對羅馬統治者發表了不滿言論，因而遭到追捕通緝，之後才與兒子一同躲入荒野山洞12年，直到上帝降示後他才離開山洞，但卻見到人類農民「勤於農耕、荒廢學經」而極為憤怒，並與兒子縱火試圖懲罰這些「為了糊口而忘了追求侍奉真神的愚民」。

誰知拉希比到處放火的行為，反倒惹毛了上帝。於是耶和華從天大罵拉西比父子：「汝等出山是來毀滅我的世界嗎？回到你們的洞穴去。」於是拉西比父子才重返山洞思過12個月，並自始修正了對於信仰修道的態度。

拉西比後來成為了猶太教神秘主義哲學卡巴拉的傳承者，據說編著了重要的《光輝之書》。因此其逝世之日，才會成為今天猶太人的「篝火節」。