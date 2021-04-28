色慾荒誕的13億懸疑殺人：日本77歲富豪獵奇死

(取材自NHK速報)

「獵奇的富豪，獵奇的死...死後3年為何再度登上頭條、震驚日本 社會？」日本擁有超過13億日元(1198萬美元)財產的資產家野崎幸助，因為風流成性而以別號「紀州唐璜」聞名，過去常以豪擲千金與眾多女友周旋，屢屢登上八卦 新聞媒體。未料野崎在2018年新婚再娶之後不久，突然因為急性興奮劑中毒而暴斃身亡，離奇命案旋即引發日本社會議論。

由於警方初步未能查出結果，幾年來紀州唐璜之死就成了眾說紛紜的未解決謎案，而各種線索懷疑，也都指向了當時才新婚不久的年輕妻子須藤早貴。案情沉寂多時，今年在4月28日上午有了突破進展：警方大動作逮捕了現年25歲的須藤早貴，指控她為殺夫嫌疑犯。全案仍等待下一階段的調查，但為何這起社會事件會引發全日本媒體的頭條關注？命案的背後有哪些難解的謎團？

風流成性 睡過4000位美女

(取材自AbemaTV)

野崎幸助出生於1941年，是日本和歌山縣南部的田邊市人，本身並非豪族出身、而是靠著自己打拼白手起家，在田邊市的中學畢業之後就進入社會工作，正好趕上了戰後泡沫經濟起飛的順風車，一路從廢鐵業、零售保險套、金融貸款 、不動產業起家，替自己累積了不少可觀資產。

「搭上高度成長的浪潮，好好工作、好好遊戲人生！」野崎幸助曾以此做為自我標榜，也就和許許多多受惠於泡沫經濟的人一樣，性格表現出了濃厚的昭和末代、平成泡沫崩壞前的暴發戶性格；但相對幸運的是，野崎在日本經濟崩壞之後不僅一息尚存，還有餘力繼續花天酒地，在2016出版的自傳中，野崎將自己多年來的豪擲千金的風流韻事向世人公開，並自比為西班牙傳說情聖唐璜（Don Juan），稱自己是「紀州的唐璜」（紀州為和歌山的舊名）：

「睡過美女4000人、噴了30億日圓！」

(取材自NHK速報)

娶小55歲AV女優 3個月暴斃

聳動的標題和人生經歷，也在自傳的出版後成為話題，而各家八卦小報也樂得追捧這位「紀州的唐璜」，因為不光是他的資產驚人，周旋在他身邊的女性也時常變成談資，野崎幸助身邊時常有不同的女友相伴，其中不乏寫真女星和小模而引發話題。野崎在演藝圈也有人脈，與資深藝能人黛薇夫人（Dewi Sukarno）就是相交多年的舊識。也正因為野崎高調的花花公子行為，似乎令他的婚姻不甚順利，前後離了兩次婚，而在2018年已屆77歲的時候迎來第三次的婚姻，娶了當時年僅22歲的須藤早貴。

沒想到的是，紀州唐璜的名號之所以成為日本主流新聞媒體的關注焦點，也是因為這一年發生的悲劇。

2018年2月野崎幸助迎娶了交往不久、小他55歲的小模須藤早貴，起初在日本社會也只是引起「老富豪娶新妻」的八卦話題，同年4月野崎幸助像是要證明自己的精力無窮，又出版了自傳續篇：《紀州的唐璜 野望篇》，書中闡揚自己「至今都還能夠『生涯現役』的原因」，大談養生之道。但就在隔一個月的2018年5月，野崎幸助被發現陳屍家中、暴斃身亡。

(取材自NHK速報)

死因不單純 血液驗出興奮劑

2018年5月24日夜晚，野崎幸助被發現倒臥在自宅2樓的寢室，已經無生命跡象。第一時間發現並報案的人是妻子須藤早貴以及來家裡幫忙的家政婦，根據當時警方的調查說法，野崎是死於「急性興奮劑中毒」，在野崎的血液和胃裡都有驗出興奮劑，但手腕上並沒有注射痕跡，因此研判可能是口服藥物所導致。

然而命案的死因疑點重重，警方發現野崎生前並沒有服用類似藥物的習慣，周遭友人的證詞也指出，野崎並不仰賴興奮劑一類藥品、甚至也曾說過「最討厭這種毒品」的發言。因此警方懷疑野崎的死因並不單純，很有可能是他殺。在命案曝光之後，新聞和社會輿論的懷疑焦點，也都指向了當時行跡最可疑的妻子須藤早貴，但始終沒有查獲直接的證據，案情也就此沉寂了將近3年之久。

從案發以後，須藤早貴就成為媒體追逐的對象，身家背景也因為野崎之死而一一曝光，包括須藤曾經以化名演出AV成人影片都被人公開。儘管警方的搜查沒有進一步的突破，社會公審也幾乎認定了須藤早貴就是謀害野崎的真兇，而犯案動機就是「謀財害命」。

(取材自週刊新潮)

親密愛犬驟逝 想不開跟著尋短？

「野崎常說要把財產留給自己養的愛犬，要是愛犬有三長兩短自己也活不下去...」警方調查線索之中，野崎的親密友人懷疑，野崎養的臘腸狗在同年5月6日死去，雖然也是14歲的老狗，但會不會是愛犬驟逝導致野崎後來尋短？警方慎重起見，也化驗了臘腸犬的屍體確認有沒有和野崎相同的興奮劑、是否遭同一人下毒手？但結果並沒有任何異常。

然而調查進度始終沒有更多進展，儘管懷疑須藤早貴，卻苦無相關證據。案情直到2021年的4月28日，警方突如其來高調地宣布：須藤早貴就是殺害野崎的嫌疑犯，將她逮捕後送往和歌山縣進行後續調查。

相關新聞立刻占據全日本主流媒體的頭版，紛紛號外「紀州的唐璜」真兇落網。根據警方的說法，是「終於」掌握了須藤早貴的網路搜索紀錄，有她搜查興奮劑資料、確認使用方法與購買方式等等，並找到了須藤連絡販賣興奮劑的中介人，在田邊市有實際接觸的紀錄。

妻子在告別式的態度 引人揣測

目前全案細節仍待警方進一步公開，但被捕的須藤依然對案情一概否認。根據《NHK》的報導，須藤的態度相當冷靜，在當初野崎的告別式上也呈現出「冷漠的態度、一直滑手機而引起旁人側目」。過去與野崎交往到結婚的時候，因為工作的關係時常往返東京與和歌山，但每月都還是固定會從野崎身上得到100萬日元不等的零用錢。

「是為了貪圖財產？還是有其他謎團？」案件引發外界關注的後續動向，是野崎的財產處理何去何從。實際上在警方的搜查過程裡，有發現野崎早準備好一份遺書，指定身後的所有財產要捐獻給自己的故鄉田邊市；雖然之中也以有其他親族聲稱握有繼承財產的「遺書」、並發起爭奪財產的訴訟，但目前認定的只有野崎自己的文件，田邊市政府也據此在2019年開始進行清點和接收。

曾經爆花30億日圓的野崎，還剩下多少資產？根據官方的統計，包括有價證券等在內至少超過13億日圓，這還沒計入野崎持有的土地、建物以及名畫藝術品。

昭和末代到平成崩壞的縮影

「這起命案.....到底給我們什麼啟示？」紀州唐璜之死、到兇手落網破案，整起充滿戲劇性和綜藝化的發展，也令日本社會一方面沉浸於「劇場型犯罪」的刺激，一方面也困惑：這樣的事件到底有何深度追蹤之必要？到底反映了日本社會何種問題？

觀察相關媒體的分析和輿論反應，可以發現紀州唐璜事件背當成了某種類型的「醒世案例」，是金錢和欲望糾葛所導致的悲劇。然而野崎幸助的一生，其實也是昭和末代到平成崩壞的縮影，和他年齡相仿、有著類似人生經驗的對照，則是1948年出生的「AV帝王」村西透，同樣也曾經飛黃騰達、然後一度重重摔落。