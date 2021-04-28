蘋果禍不單行 歐盟反壟斷要提告 俄罰款1200萬

歐盟傳最快在本周對蘋果公司提起反托辣斯訴訟。（路透）

知情人士透露，歐盟最快將在本周對蘋果 公司提起反托辣斯訴訟，認為蘋果App Store所設定的開發者規則阻礙競爭，最後可能要求蘋果修改規定或處以罰款。

此外，俄羅斯 聯邦反壟斷局（FAS）27日宣布，美國蘋果公司因濫用在手機應用程式市場的主導地位，被罰款9.06億盧布（約1210萬美元）。蘋果回應稱，尊重但不同意FAS的決定，會提出上訴。

英國金融時報（FT）與彭博資訊報導，這是美國科技公司在歐盟面臨的反壟斷指控中，最受關注的案件之一。音樂串流應用程式（App）Spotify在2019年提訴，指控蘋果要先收取30%的訂閱費用，才會在App Store特別凸顯其App，但拒絕讓用戶知道能以更便宜的方式，在蘋果生態系統之外取得其App。

歐盟去年6月正式啟動調查，主管市場競爭的執委薇斯塔格表示，「在向用戶發送App和內容時」，蘋果似乎已成了所謂的「把關者」。

在歐盟作成最終判決前，蘋果仍可申辯；目前，歐盟也正在調查蘋果的電子書和支付服務的壟斷爭議。

與此同時，蘋果已釋出iOS 14.5作業系統更新，其中一項有關隱私權的設定，可能足以改變App生態系統。

另據路透報導，蘋果遭俄FAS罰款事件，源於俄羅斯網路安全公司卡巴斯基實驗室去年投訴蘋果，指蘋果系統拒絕卡巴斯基更新後的「Safe Kids」應用程式版本。FAS展開調查後，認為蘋果為了旗下應用程式的競爭利益，阻礙第三方應用程式上架，違反俄羅斯壟斷法。

除蘋果外，俄國此前也曾對Google和facebook等科企提出反壟斷訴訟，上月更以「未能刪除違法帖文」為由，限制俄國用戶連接twitter的網速。俄羅斯月初還通過新法案，從7月起所有在俄羅斯售賣的手機和電腦等電子產品，都需先安裝俄國企業研發的應用程式，蘋果強烈反對，更一度威脅退出俄羅斯市場，但最終同意妥協。