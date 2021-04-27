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伊朗外長錄音外洩 抱怨革命衛隊插手外交

編譯中心／綜合26日電

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）在外洩的錄音中抱怨，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）對外交事務和核子議題比他還有影響力。言談中透露出政府與革命衛隊間的關係。

路透報導，伊朗務實派總統羅哈尼（Hassan Rouhani）和革命衛隊間的關係十分重要，因為強硬派的衛隊影響力很大，倘若衛隊認為和西方恢復往來會危及它們在經濟和政治方面的利益，可能會破壞伊朗和西方恢復友好關係。

半島電視台報導，查瑞夫是在3月接受與政府有關的記者雷拉茲（Saeed Leylaz）訪問，全長約7小時，其中逾3小時內容被外洩給總部設於倫敦的波斯語衛星新聞頻道伊朗國際電視台。

根據播出的錄音，查瑞夫抱怨自己對伊朗外交政策的影響力是「零」。他說：「我從來沒辦法叫一名軍方的指揮官做點對外交有幫助的事。」

查瑞夫在訪問錄音中抱怨已故革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的影響力，暗指他和俄羅斯共謀破壞伊朗2015年達成的核協議。這種批評言論在伊朗政壇相當罕見。

查瑞夫在錄音中說道：「他（蘇雷曼尼）幾乎在我每次（和世界強權）協商時，都要求我這樣和那樣。」

查瑞夫雖曾表示，他無意參選伊朗6月8日舉行的總統大選。部分批評人士表示，他的評論是為了爭取對國內經濟沒起色以及政治社會沒自由而失望的伊朗人的選票。

伊朗 倫敦 俄羅斯

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